Nadal show agli Internazionali: cade, si rialza e fa un punto pazzesco

Internazionali di Roma, super punto di Nadal

Lo spagnolo, infatti, è scivolato dopo aver rispedito una palla dall'altra parte del campo che gli era rimbalzata quasi sui piedi. Ma, dopo la caduta e una giravolta rapida per terra, ha ripreso immediatamente il ritmo. Qualche scambio e poi la fucilata in perfetto stile Nadal che non ha lasciato scampo a Berges. Gli appassionati di tennis presenti al Centrale si sono alzati in piedi applaudendo Rafa, che a Roma è uno di casa dato che ha vinto dieci volte questo torneo in carriera.