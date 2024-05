Musetti e la frase di sconforto in sala stampa dopo il ritiro: “Mi sentivo svenire”

Internazionali, Musetti spiega il motivo del ritiro

"Non mi sento tanto bene" ha detto Musetti all'arbitro prima di alzare bandiera bianca, dando poi ulteriori spiegazioni dopo la partita. "Provo molto dispiacere per questo ritiro, perché Roma ha un sapore speciale - ha detto l'azzurro in conferenza stampa al termine del match -. Purtroppo dopo aver perso il primo set non avevo più energie per colpa di un virus intestinale che mi ha colpito alla vigilia e non mi ha permesso di allenarmi né di giocare bene. Durante i miei turni di servizio sono andato in grande difficoltà e sentivo quasi di svenire. Stamattina ho provato a scaldarmi con fatica e a mettere in campo quello che avevo. Ho provato ad accorciare il piú possibile i colpi e ad accelerare la partita, ma dopo aver perso il primo set non ce l’ho più fatta. Se avessi vinto il primo set sarebbe stato diverso? Non credo".

I prossimi impegni di Musetti: c'è Parigi nel mirino

Una delusione per Musetti, che era reduce dalla finale del Challanger di Cagliari persa contro l'argentino Mariano Navone e che ora dovrà ritrovare le energie e la forma migliore per affrontare gli impegni delle settimane a venire, con il Roland Garros nel mirino: "Il prossimo impegno è a Torino - ha spiegato il toscano -, poi salteró la settimana di Ginevra e andrò a Parigi un po' prima".