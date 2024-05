Cobolli lotta ma saluta gli Internazionali: vince Korda al terzo set

ROMA - Successo in rimonta solo sfiorato sulla terra rossa del Foro Italico per Flavio Cobolli (n.57 Atp), che dopo aver superato agevolmente il qualificato tedesco Maximilian Marterer al debutto ha ceduto in tre set (6-7, 6-4, 4-6) al 23enne statunitense Sebastian Korda (n.27 Atp) nel secondo turno degli Internazionali d'Italia.