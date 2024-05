Internazionali, Bolelli-Vavassori ai quarti: battuti Bopanna-Ebden

ROMA - Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per i quarti di finale degli Internazionali di Roma in corso al Foro Italico. In un 'Pietrangeli' gremito di tifosi, i due azzurri hanno battuto per 6-2, 6-4, in un’ora e tredici minuti di partita, l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, secondi favoriti del seeding e primi nella Race to Turin, la coppia che al primo turno aveva eliminato Matteo Arnaldi e Francesco Passaro.