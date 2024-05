Internazionali di Roma, Tabilo primo semifinalista: Zhang ko in due set

ROMA - È Alejandro Tabilo il primo semifinalista agli Internazionali di Roma, Masters 1000 in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico. Dopo aver estromesso dal torneo il numero uno al mondo, Novak Djokovic, il cileno - numero 32 del ranking e 29esima testa di serie del tabellone - è riuscito a staccare il pass per il penultimo atto della competizione: battuto in due set (6-3, 6-4) il cinese Zhizhen Zhang (n.56 Atp) dopo un'ora e 26 minuti di partita.