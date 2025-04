Djokovic saluta Roma: il messaggio social dopo la rinuncia agli Internazionali 

Djokovic saluta Roma

Un arrivederci? Possibile. Anche se non spengono le voci su un possibile ritiro. Nole è uscito a Madrid per mano di Arnaldi e ha detto: "Se tornerò a Madrid? Forse non come giocatore". Ora questo messaggio per il pubblico di Roma, che in passato lo ha sostenuto e l'ha visto vincere il per ben sei edizioni. L'ultimo giro di giostra, l'anno scorso, non è andato benissimo per il serbo. Djokovic, infatti, è stato eliminato al terzo turno a sorpresa, uscendo tra i fischi del Centrale. Da lì in poi c'è stata una lenta discesa nel ranking. Adesso è in quinta posizione e sembra destinato a scendere ancora.