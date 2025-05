Come sta Berrettini? È allarme per gli Internazionali di Roma: niente doppio con il fratello Jacopo

Matteo Berrettini e il fratello Jacopo non parteciperanno al torneo di doppio degli Internazionali d'Italia. Ai due azzurri era stata concessa una wild card, che non verrà però utilizzata. Jacopo si è iscritto alle qualificazioni del Challenger di Francavilla, mentre su Matteo è calato un silenzio preoccupante. Mentre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sono già affacciati al Foro Italico, il tennista romano ha fatto perdere le sue tracce. Non si hanno più notizie dall'addio al torneo di Madrid, quando fu costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del match con Draper, a causa di problemi addominali.