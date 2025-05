Internazionali d'Italia, Sinner torna in campo: chi sarà il primo avversario, quando si gioca e dove vederla in tv

Nello splendido scenario di Fontana di Trevi ha avuto luogo il sorteggio del tabellone maschile dell'82esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia , terzo Masters 1000 della stagione sul rosso il cui main draw prenderà il via il 7 maggio sui campi del Foro Italico di Roma . Tra i protagonisti più attesi ci sarà senza dubbio Jannik Sinner , che ha terminato di scontare la sospensione di tre mesi per il caso doping, ed è pronto a fare il suo ritorno in campo da numero uno al mondo. Sarà lui a guidare l'ordine del seeding in un torneo nel quale non si è mai spinto oltre i quarti di finale, raggiunti nel 2022. La sua corsa verso il titolo inizierà dal secondo turno contro il vincitore della sfida tra Federico Cinà e Mariano Navone .

Sinner, data e orario del secondo turno

La sfida tra Jannik Sinner e il vincitore del match che vedrà opposti Federico Cinà e Mariano Navone, andrà in scena tra venerdì 9 e sabato 10 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, probabilmente in sessione serale.

Dove vedere l'esordio di Sinner a Roma in tv

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo maschile saranno inoltre disponibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi anche in streaming su RaiPlay).

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030