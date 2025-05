Sorteggio Internazionali Roma, gli avversari di Sinner e Paolini in diretta

11:28

Ci siamo, il tabellone femminile degli Internazionali d'Italia è composto

Dopo che sono state selezionate tutte le teste di serie, ecco il tabellone elettronico. Per Jasmine Paolini potrebbe esserci un derby italiano perché potrebbe incontrare l'italiana Giorgia Pedone

11:24

Anna Kalinskaya sarà la testa di serie numero 28

Anna Kalinskaya, ex fidanzata di Jannik Sinner, sarà la testa di serie numero 28

11:20

+++ Jasmine Paolini testa di serie numero 6 +++

Jasmine Paolini, la numero uno del tennis azzurro, sarà la testa di serie numero 6

11:16

Sorteggio Internazionali, le parole di Onorato

"Vogliamo che il Torneo si viva sempre più in città: Roma promuove il Torneo e viceversa, sono gli ingredienti giusti per un grande successo. Siamo molto felicoI": queste le parole dell'assessore Onorato

11:14

+++ Ci siamo, via al sorteggio degli Internazionali di Roma +++

Ci siamo, inizia il sorteggio degli Internazionali di Roma

11:13

Binaghi: "Sinner è un leone in gabbia"

"Sinner è un leone in gabbia": così il presidente Angelo Binaghi. LEGGI QUI

11:11

Tyra Grant e Coco Gauff già arrivate

Ci siamo, tra poco inizierà il sorteggio: arrivate le madrine Tyra Grant e Coco Gauff. Grande l'emozione per Tyra Grant, da poco "tornata" nella nazionale italiana dopo aver scelto di rappresentare il paese in cui è nata. Gli americani non l'hanno, però, presa benissimo

11:07

Santopadre: "I primi match i più duri per Sinner"

In attesa del sorteggio, a Supertennis, parla Vincenzo Santopadre, ex allenatore di Matteo Berrettini, che dice: "Per Jannik i primi match saranno più difficili perché dovrà riprendere un po' il ritmo ma sono sicuro che l'affetto di Roma potrà aiutarlo"

10:59

Allarme per Berrettini, cancellato il doppio con il fratello

Come sta Matteo Berretini? È una delle domande che più si fanno i tifosi. Matteo non è al top e ha cancellato il doppio con il fratello Jacopo (a cui teneva tantissimo) per concentrarsi, si spera, sul singolare. QUI tutti i dettagli

10:49

Internazionali Roma, come funziona il sorteggio per Sinner e Paolini

Le teste di serie saranno 32 teste di serie e saranno stabilite in base alla classifica di questa mattina. Le teste di serie potranno debuttare direttamente al secondo turno. Tra i 32 giocatori ci saranno anche 4 italiani: Sinner (n. 1), Musetti (n. 8) e Berrettini (n. 29) nel torneo maschile e Paolini (n. 5) in quello femminile. A meno di defezioni non sarà testa di serie Cobolli, numero 34 della classifica. Inizialmente verranno poste manualmente a guidare, rispettivamente la parte alta e la parte bassa del tabellone solo le prime due teste di serie, ovvero Sinner e Zverev nel singolare maschile e Sabalenka e Swiatek in quello femminile. Poi verranno sorteggiate la posizioni di tutti i giocatori non testa di serie. Successivamente verranno estratte le teste di serie 3 e 4, uno nella parte alta e l’altra nella parte bassa, che potranno affrontare i primi due giocatori favoriti solamente in semifinale.

10:40

Sorteggio Internazionali, dove vederlo

Il sorteggio degli Internazionali sarà visibile dalle 11 su Super tennis

10:36

I sorteggi degli Internazionali: gli orari

Dalla magica cornice di Fontana di Trevi alle ore 11 il via al sorteggio per il tabellone femminile. Un’ora dopo, alle ore 12, ci sarà quello maschile.

10:20

L’attesa per Sinner

Ieri il numero uno al mondo è arrivato a Roma nel primo pomeriggio. Sospensione finita dopo il caso clostebol. Oggi il primo allenamento ufficiale, previsto alle ore 19 contro Lehecka. Qui tutti i dettagli.

10:17

Tra poco i sorteggi degli Internazionali d'Italia

Il sorteggio degli Internazionali BNL d'Italia di tennis inizierà alle 11 con il torneo WTA 1000 femminile. Alle 12 poi si passerà all'Atp Masters 1000 maschile.

Roma - Fontana di Trevi