Musetti diretta Atp Madrid: segui la semifinale con Draper

MADRID (SPAGNA) - Caccia a un'altra impresa per Lorenzo Musetti sulla terra rossa della 'Caja Magica' dove il 23enne azzurro, già sicuro dell'ingresso nella top 10 del ranking Atp, sfida oggi (2 maggio) nella semifinale del Masters 1000 di Madrid il coetaneo inglese Jack Draper (virtualmente n.5 del mondo e vittorioso su Matteo Arnaldi ai quarti ). Chi vince affronterà in finale il norvegese Casper Ruud . Segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti.

20:12

Via alla sfida con Draper al servizio

Iniziata la semifinale del Masters 1000 di Madrid con Lorenzo Musetti di fronte a Jack Draper. A servire per primo è l'inglese.

20:10

Riscaldamento in corso, tra poco l'inizio del match

Riscaldamento in corso per Musetti e Draper, che tra poco si sfideranno nella semifinale del Masters 1000 di Madrid sulla terra rossa del Monalo Santana Stadium.

20:08

Musetti vince il sorteggio e sceglie di rispondere

Sorteggio vinto da Lorenzo Musetti, che ha scelto di rispondere nel primo game lasciando così il primo servizio a Jack Draper.

20:05

Musetti e Draper entrano in campo al Manolo Santana Stadium

Ingresso sul campo in terra rossa del Manolo Santa Stadium per Lorenzo Musetti e Jack Draper, che tra poco si sfideranno nella semifinale del Masters 1000 di Madrid.

19:57

Prima sfida sulla terra rossa tra Musetti e Draper

Le tre precedenti sfide tra Musetti e Draper, tutte vinte dall'inglese, sono andate in scena sul cemento indoor: quello al via tra poco nella semifinale del Masters 1000 di Madrid sarà il primo confronto sulla terra rossa tra i due.

19:48

Musetti 'a caccia' di Sinner e Nadal: i possibili record di Lorenzo

In attesa di unirsi da lunedì in Top 10 a Jannik Sinner, oggi Lorenzo Musetti punta a eguagliarlo in uno speciale record: battendo Jack Draper nella semifinale di Madrid diventerebbe infatti il secondo italiano (dopo l'altoatesino) con almeno due finali all'attivo nei Masters 1000 dal 1990, quando sono stati introdotti questi tornei in calendario. Già finalista a Montecarlo quest'anno, Musetti potrebbe diventare il primo italiano con almeno due finali giocate nei Masters 1000 sulla terra battuta. Inoltre, da quando il Mutua Madrid Open si gioca sulla terra battuta, solo Rafa Nadal è riuscito a raggiungere la finale sia a Monte-Carlo che alla Caja Magica nella stessa stagione (2009-11, 2013 e 2017).

19:40

Musetti contro Draper: chi vince sfiderà Ruud per il titolo

Il vincitore della sfida tra Lorenzo Musetti e Jack Draper troverà in finale il norvegese Casper Ruud, che nell'altra semifinale del Masters 1000 di Madrid ha superato l'argentino Francisco Cerundolo.

19:31

Draper è un tabù da sfatare per Musetti: i precedenti

Un tabù da sfatare oggi per Lorenzo Musetti, sempre sconfitto nelle sfide contro Jack Draper andate in scena nel circuito Atp. Tre i precedenti (tutti sul cemento indoor) e tre successi dell'inglese: la prima nel Round Robin delle Nex Gen Atp Finals 2022 (4-1, 4-0, 4-3); poi in due set nel 2023 agli ottavi dell'Atp di Sofia (7-5, 6-2) e lo scorso anno nelle semifinali dell'Atp di Vienna (6-2, 6-4).

19:22

Musetti virtualmente nella top 10 Atp: la posizione dell'azzurro

Dopo averla solo avvicinata con la finale conquistata a Monte-Carlo (e poi persa contro Carlos Alcaraz), grazie ai successi ottenuti fin qui al Masters 1000 di Madrid è arrivato l'ingresso nella top 10 del ranking Atp per Lorenzo Musetti: nella gallery la classifica virtuale e la posizione del 23enne azzurro.

19:15

Musetti-Draper, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Lorenzo Musetti e Jack Draper, valida per le semifinali del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

