Sinner sbarca a Roma: prelevato sotto l'aereo e scortato dalla Polizia

Il viaggio di Sinner da Nizza a Ciampino

Un volo rapido, decollato alle 13.11 (una ventina di minuti di ritardo sulla tabella di marcia), meno di un'ora per passare dalla Costa Azzurra alla Città Eterna, stranamente accomunate dalle tante nuvole grigie in cielo. Sinner ha viaggiato su un Hawker Beechcraft 400XP della compagnia polacca Smart Jet e una volta arrivato a Ciampino è stato accolto da due auto del torneo e dalla scorta della Polizia. Nessun convenevole e via verso l'hotel, anche perché la prima giornata capitolina non prevede un passaggio dal Foro Italico. 40 minuti prima nell'aeroporto romano atterrava l’altra numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, fresca campionessa a Madrid.

Bagno di folla annunciato al Foro Italico

Jannik sarà il grande protagonista della giornata di lunedì 5 maggio. Alle 16 la conferenza stampa, alle 18 la celebrazione delle nazionali vincitrici di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, e alle 19 il primo allenamento, sul Campo Centrale del Foro Italico. Un bagno di folla annunciato: per vederlo sarà sufficiente il biglietto ground. Nella stessa giornata avverrà, alle ore 12, il sorteggio del tabellone maschile alla Fontana di Trevi.

A Roma il grande rientro di Jannik

L'esordio dell'altoatesino, al secondo turno dopo aver usufruito del bye, avverrà venerdì 9 o sabato 10 maggio, quasi sicuramente in sessione serale. L'ultima partita ufficiale risale al 26 gennaio, giorno in cui si è aggiudicato l'Australian Open ai danni di Alexander Zverev. L’ultima sconfitta, invece, risale addirittura al 2 ottobre 2024, nella finale di Pechino contro Carlos Alcaraz. Sinner tornerà a giocare gli Internazionali BNL d'Italia dopo aver saltato l’edizione dello scorso anno per un problema all’anca. Nel torneo di casa, il miglior risultato resta il quarto di finale del 2022, quando a fermarlo fu Stefanos Tsitsipas. Ma adesso lo scenario è diverso: per la prima volta un italiano giocherà a Roma da numero 1 del mondo.