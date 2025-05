Internazionali d'Italia, il montepremi: la cifra incredibile che può incassare il campione del torneo

È ufficialmente iniziata la prima settimana dell'edizione numero 82 degli Internazionali Bnl d'Italia. Sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma hanno preso il via quest'oggi, lunedì 5 maggio, le qualificazioni maschili e femminili con tanti azzurri al via. Una giornata importante non solo per Jannik Sinner, che farà oggi il suo primo allenamento sul Campo Centrale alle ore 19:00, ma anche per tutti i partecipanti dopo il sorteggio dei tabelloni principali. Intanto, è stato reso noto il montepremi ufficiale del torneo maschile: ecco quanto incasserà il vincitore del titolo.