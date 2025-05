Sinner-Cerundolo, ottavi di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Cerundolo, data e orario del match

La sfida tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo andrà in scena martedì 13 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Cerundolo

In perfetta parità il conto dei precedenti tra Sinner e Cerundolo, che hanno vinto due sfide a testa l'uno contro l'altro. L'ultimo precedente risale proprio agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia, quando nel 2023 l'azzurro si arrese con il punteggio di 6-7(3) 6-2 6-2.

Dove vedere il match di Sinner in tv

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo maschile saranno inoltre disponibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi inoltre in streaming su RaiPlay).

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030