Sinner-Cerundolo, diretta Internazionali di Roma: ottavi di finale, segui il tennis oggi

ROMA - Jannik Sinner stacca il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia . Dopo il successo all'esordio su Mariano Navone, il numero uno al mondo ha avuto la meglio su Jesper De Jong , debilitato da un problema al polso nella parte finale del match, con il punteggio di 7-5, 6-2 . Per un posto nei quarti di finale l'azzurro se la vedrà con l'argentino Francisco Cerundolo che ha piegato Sebastian Ofner in due set. Chi vince sfida Munar o Ruud . Segui la diretta sul sito del Corriere dello Sport - Stadio .

16:28

Spunta la maglia di un ex Napoli dietro Sinner. E qualcuno grida “Forza Juve” a Bastoni

Nel tempio del tennis al Foro Italico c'è spazio anche per qualche curiosa parentesi calcistica: I DETTAGLI

16:13

Sinner e un obiettivo da centrare: la 24esima vittoria consecutiva

L'azzurro è in una striscia aperta di 23 vittorie consecutive. Un record incredibile che risale addirittura dall'ottobre dello scorso anno.

16:02

Ibrahimovic carica Sinner: "Oggi facciamo tutti il tifo per lui"

"Sinner è bravissimo, può crescere ancora e ha dimostrato che è un campione, ora deve dimostrare continuità. Oggi siamo qui per tifare lui". Così il Senior Advisor del Milan, Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Sky Sport alla vigilia della finale di Coppa Italia tra i rossoneri e il Bologna. Lo svedese, che vedrà il match tra Jannik e Cerundolo, ha poi aggiunto: "La finale di Coppa Italia? Siamo pronti e preparati. Domani Jannik farà il tifo per noi"

15:52

Sinner vuole continuare a stupire

Il numero uno al mondo ha un record di 62 vittorie e una sola sconfitta contro giocatori fuori dalla Top 10 dall'inizio della stagione 2024. L'unico ko per Jannik contro Stefanos Tsitsipas (n.12) a Montacarlo.

15:42

Sinner-Cerundolo, i precedenti tra i due nel dettaglio

Miami 2022 (Qualificazioni): Cerundolo b. Sinner 4-1 (ritiro)

Coppa Davis 2022 (Round Robin): Sinner b. Cerundolo 7-5, 1-6, 6-3

Atp Vienna 2022 (Ottavi di finale): Sinner b. Cerundolo 7-5, 6-3

Atp Roma 2023 (Ottavi di finale): Cerundolo b. Sinner 6-7, 6-2, 6-2

15:31

Sinner mette nel mirino i quarti di finale a Roma

Il numero uno al mondo punta il suo 16° quarto di finale in un Masters 1000, il secondo al Foro Italico.

15:21

Internazionali d'Italia, riprendono i match

Sono riprese le partite sui campi del Foro Italico dopo qualche goccia di pioggia. Cresce l'attesa per Sinner: il numero uno al mondo in campo contro Cerundolo non prima delle 15:50.

15:14

Internazionali d'Italia, pioggia sul Foro Italico

Inizia intanto a cadere qualche goccia di pioggia sul Foro Italico: prosecuzione dei match a rischio.

15:10

Cerundolo contro i top 10 del ranking Atp: i risultati

Contro i primi 10 giocatori della classifica mondiale, l'argentino ha ottenuto 15 vittorie, tra cui 4 nel 2025 (2 contro Zverev, una contro De Minaur e l'altra contro Casper Ruud).

14:59

Internazionali, il percorso di Cerundolo

Primo turno: bye

Secondo turno: Jarry (7-6, 6-3)

Terzo turno: Ofner (6-2, 6-4)

14:58

Internazionali, il percorso di Sinner

Primo turno: bye

Secondo turno: Navone (6-3, 6-4)

Terzo turno: De Jong (6-4, 6-2)

14:50

Cerundolo mette nel mirino i quarti di finale

In caso di successo contro Sinner, Cerundolo diventerà il terzo argentino a raggiungere quattro quarti di finale nei principali tornei del circuito dopo Coria (4 nel 2004) e del Potro (6 nel 2009, 4 nel 2013).

14:40

Tifosi speciali per Sinner: Zaccagni, Correa e Bastoni al Foro Italico

I due calciatori dell'Inter e il capitano della Lazio hanno sostenuto l'altoatesino nella vittoria contro De Jong agli Internazionali d'Italia a Roma

14:30

Sinner e la frase su Papa Leone XIV in conferenza: “Palleggiare con lui? Così però…”

Jannik sorride e arrossisce un po' quando gli chiedono una risposta sulla battuta del Pontefice. LEGGI I DETTAGLI

14:20

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030

14:10

Sinner alza l'asticella: è rimasto sul Centrale ad allenarsi dopo la vittoria con De Jong

Il tennista italiano non trascura nessun dettaglio e con il suo team ha fatto una sessione di allenamento dopo la partita con l'olandese. APPROFONDISCI

14:00

Internazionali d'Italia, c'è l'incognita meteo su Roma

Incognita meteo sui campi in terra rossa del Foro Italico: su Roma, infatti, è prevista pioggia (30-40% di precipitazioni) tra le ore 15 e le 17.

13:50

Cresce l'attesa per Sinner-Cerundolo: a che ora si gioca

Il match tra il numero uno al mondo e l'argentino sarà il terzo del programma odierno a partire dalle ore 11:00 sul Campo Centrale e si giocherà comunque non prima delle ore 15:00 dopo Khachanov-Alcaraz (lo spagnolo ha chiuso in tre set pochi minuti fa) e Paolini-Shnaider: quest’ultima sfida inizierà non prima delle 13:55.

13:40

Sinner-Cerundolo, i precedenti

In perfetta parità il conto dei precedenti tra Jannik e Francisco, che hanno vinto due sfide a testa l'uno contro l'altro. L'ultimo precedente risale proprio agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2023, quando l'azzurro si arrese con il punteggio di 6-7(3), 6-2, 6-2.

13:30

Sinner-Cerundolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Jannik e Francisco andrà in scena nel pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio, sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle ore 15, subito dopo l'incrocio del singolare femminile tra Paolini e Shnaider. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv su Rai Uno, sui canali dedicati di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Rai Play, Now e Tennis Tv.

Campo Centrale Foro Italico, Roma