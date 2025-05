Sinner alza l'asticella: è rimasto sul Centrale ad allenarsi dopo la vittoria con De Jong

Sinner, l'allenamento dopo la vittoria con De Jong

I precedenti sono in parità: 2-2, ma Sinner sogna la rivincita a Roma ed è anche per questo che dopo aver battuto l’olandese de Jong in due set, in un’ora e 33 minuti di gioco sotto il sole cocente di Roma, è rimasto in campo con il suo team per allenarsi. Non c’è tempo da perdere, domani Sinner scende in campo di nuovo e non vuole farsi trovare impreparato. Niente spazio per i festeggiamenti.