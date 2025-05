23:46

Musetti, ecco quando ci sarà la semifinale con Alcaraz

Tutto sulla semifinale degli Internazionali d'Italia, che vedranno affrontarsi Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz

23:45

Musetti, ora la semifinale con Alcaraz

Dopo aver eliminato Medvedev e Zverev, Lorenzo Musetti incrocerà ora il suo destino con Carlos Alcaraz in semifinale.

23:37

Musetti: "Battuto un giocatore fantastico"

"Ho affrontato un giocatore fantastico, su un campo pesante a causa dell'umidità. Ho cercato di sfruttare la palla corta e alla fine le cose sono andate per il verso giusto", questo il commento a caldo di Lorenzo Musetti al termine della gara.

23:35

Musetti, terza semifinale consecutiva

Dopo le semifinali raggiunte a Montecarlo e Madrid, Lorenzo Musetti concede il tris: terza semifinale consecutiva in un torneo Atp 1000.

23:30

Straordinario Musetti: batte Zverev e vola in semifinale

Grandissimo Lorenzo Musetti, che si impone in due set su Zverev e vola in semifinale. L'azzurro chiude 7-6, 6-4.

23:24

Break Musetti: 5-4 per l'azzurro

Straordinario Musetti, che ruba il servizio a Zverev e ora servirà per il match.

23:20

Non si rompe l'equilibrio: 4-4

Il secondo set resta equilibrato e senza break: Musetti tiene il servizio e pareggia. Il punteggio è ora di 4-4.

23:13

Zverev preciso, Musetti meno: 4-3

Un paio di errori di Musetti da fondo campo spalancano le porte a Zverev, che porta a casa il game e torna in vantaggio: 4-3 per il tedesco.

23:08

Musetti tiene il servizio: 3-3

Ancora un game lunghissimo, chiuso ai vantaggi. Zverev annulla tre palle game per Musetti, che poi riesce a chiudere, con un bel passante da fondo campo.

22:58

Zverev soffre, ma tiene il servizio: 3-2

Game lungo e combattuto: Zverev sfrutta un paio di errori di Musetti per portare a casa il punto del 3-2.

22:52

Musetti senza problemi: 2-2

Musetti alterna palle corte a dritti da fondo campo e tiene il servizio a zero: 2-2 in questo secondo set.

22:48

Zverev tiene il servizio: 2-1

Comincia ad esserci un pò di stanchezza in campo: entrambi i tennisti commettono qualche errore di troppo. Zverev concede due punti a Musetti, poi riesce a recuperare e a tenere il servizio: 2-1 per il tedesco.

22:43

Musetti tiene il servizio: 1-1

Game lunghissimo: Musetti annulla una palla break, poi ai vantaggi spreca due palle dell'1-1: alla fine porta a casa il game, sfruttando un errore allo smash di Zverev.

22:33

Zverev tiene il servizio: 1-0 nel secondo set

Parte bene Zverev, che tiene il servizio e si porta sull'1-0 nel secondo set.

22:25

Musetti vince il primo set: 7-1 al tie break

Grande tie break per Musetti, che concede solo un punto a Zverev: 1-0 per il tennista azzurro.

22:23

Tie break, primo punto per Zverev: 5-1

Primo punto per Zverev, che accorcia le distanza al servizio: 5-1 per l'azzurro.

22:22

Musetti avanti 4-0

Ancora una smorzata da fondo campo per Musetti, che si porta sul 4-0 nel tie break.

22:20

Tie Break, Musetti parte bene: 2-0

Ottima partenza per Musetti, che guadagna un mini break, con un passante da fondo campo, che il tedesco prova a deviare, mandando però la palla sul nastro.

22:19

Musetti annulla quattro set point e strappa il servizio: 6-6

Game bellissimo e ricco di emozioni: Zverev vola sul 40-0, ma Musetti annulla tre set point. AI vantaggi nuova chance per il tedesco, che Musetti annulla con una bellissima palla corta. L'azzurro gioca con personalità e si guadagna un break point (errore di Zverev sotto rete), che sfrutta, grazie ad un errore del tedesco da fondo campo. Si va al tie break

22:08

Zverev strappa il servizio a Musetti: 6-5

Zverev porta a casa lo scambio più lungo ed emozionante del set, poi si porta sullo 0-30 sfruttando un errore di Musetti da fondo campo. L'azzurro torna in pista con una palla corta (15-30), poi sbaglia un dritto, regalando due palle break a Zverev. Annulla la prima scendendo a rete, ma cede alla seconda, sbagliando un rovescio. Zverev ora servirà per il primo set.

22:01

Due ace e un servizio vincente: Zverev si porta sul 5-5

Nel momento di maggior sofferenza, con Musetti avanti 0-15, Zverev mette a segno due ace (il secondo a 220 km/h). Il tedesco è aggressivo e vola sul 40-15, scendendo a rete; poi ancora un servizio vincente, per il 5-5.

21:56

Musetti torna avanti: 5-4

Parte bene Zverev, ma Musetti risponde con due dritti potenti da fondo campo. Poi il tennista tedesco manda sul fondo un tentativo di dritto (40-15). Musetti sbaglia un lungolinea, mandando la palla in rete (40-30), poi chiude con una palla corta: 5-4 per l'azzurro.

21:52

Musetti strappa il servizio a Zverev: 4-4

Primo break per Musetti, che pareggia il conto con Zverev. Il tedesco manda sul nastro un dritto, poi commette un doppio fallo e manda sul fondo un lungolinea da fondocampo. Musetti chiude il game con un gran dritto dalla linea di fondo.

21:46

Musetti perfetto in battuta: 4-3

Dopo il break perso, Musetti è tornato a servire con precisione e a giocare con personalità: l'azzurro chiude il game concedendo solo un punto al tedesco.

21:43

Zverev resta avanti: 4-2

Game equilibrato: Musetti parte con un gran lungolinea all'incrocio delle linee, poi Zverev recupera e vola sul 40-30. Alla fine il tedesco si affida al servizio e chiude il game.

21:37

Musetti con personalità: 3-2

Gran turno di battuta per Musetti che infiamma il Foro Italico. L'azzurro porta a casa il game e accorcia le distanze: 3-2 per Zverev.

21:34

Zverev perfetto al servizio: 3-1

Il tedesco conferma il break di vantaggio, grazie ad un turno di battuta giocato con grande personalità e nel quale concede solo un quindici a Musetti.

21:29

Musetti perde il servizio: 2-1 Zverev

Primo break della partita per Zverev, che parte fortissimo e vola sullo 0-40: Musetti prova a recuperare, ma sul 30-40, sbaglia un rovescio. 2-1 per Zverev.

21:23

Zverev si affida al servizio: 1-1

Ottima partenza per Musetti che si porta sul 15-30; ma dopo un lungo scambio, manda sulla rete una palla smorzata, consentendo a Zverev di recuperare. Il tedesco (sul 40-30), sbaglia un dritto, portando il game ai vantaggi. Alla fine, con due servizi vincenti, Zverev porta a casa il primo punto: 1-1.

21:18

Musetti parte bene: 1-0

Il tennista azzurro tiene il servizio nel primo game dell'incontro, sfruttando un paio di errori del tedesco da fondo campo.

21:13

Si parte

Inizia la sfida tra Lorenzo Musetti e Aleksander Zeverev. Il primo servizio sarà per il tennista azzurro.

21:09

Inizia il riscaldamento

Lorenzo Musetti in tenuta scura, Zverev in maglia bianca: i due tennisti iniziano il riscaldamento.

21:07

Applausi per Musetti

Applausi ed entusiasmo per Lorenzo Musetti, il primo dei due tennisti ad entrare in campo. Poi tocca a Zverev.

21:01

Grande attesa al Foro Italico per Musetti

Cresce l'attesa per l'inizio della sfida tra Musetti e Zverev. A breve i due tennisti scenderanno in campo.

20:50

Zheng batte la Sabalenka. Ora tocca a Musetti

E' terminata la sfida tra la Sabalenka e Zheng, che si è conclusa con la vittoria della cinese in due set. Ora toccherà a Musetti affrontare Zverev.

20:37

Musetti in campo dopo Sabalenka-Zheng

Musetti e Zverev scenderanno in campo sul Centrale dopo il match femminile tra Sabalenka e Zheng, che vede sorprendentemente in vantaggio la tennista cinese di un set e addirittura avanti 4-3 nella seconda partita.

20:21

Musetti: "Una sensazione strana"

"È stata una giornata strana", le parole di Musetti ieri al termine della sfida con Medvedev, "ci sono state tante emozioni e una partita non facile da gestire. Era la prima volta che giocavo su questo campo quest’anno e non avevo avuto modo di allenarmi qui. Ho dovuto prendere le misure e ho iniziato con troppa fretta, cosa che con Daniil non dovevo assolutamente fare. Dopo il break, però, mi sono sciolto, credo che il servizio abbia funzionato tantissimo così come le variazioni"

20:08

Musetti-Zverev, chi vince incontra Alcaraz

Il vincitore della sfida tra Lorenzo Musetti e Zverev, affronterà in semifinale Carlos Alcaraz, che oggi ha sconfitto Draper.

19:59

Zverev re del Foro Italico

Zverev, campione uscente degli Internazionali d'Italia, viene da nove vittorie consecutive nel torneo romano. L'ultimo ko risale al16 maggio 2023,

19:51

Bertolucci e la frase su Musetti

L'ex tennista azzurro, oggi commentatore e cronista, ha elogiato pubblicamente Lorenzo Musetti. "Da un anno a questa parte ha cambiato decisamente marcia".

19:47

Musetti-Zverev per la semifinale di Roma, come seguire il match

Musetti e Zverev si giocano la semifinale degli Internazionali di Roma sul campo Centrale del Foro Italico.

Campo Centrale Foro Italico, Roma