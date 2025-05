Errani e Paolini diretta: segui la finale di doppio agli Internazionali d'Italia

Dopo la vittoria nel singolare femminile, Jasmine Paolini prova a scrivere la storia degli Internazionali d'Italia di tennis anche nel doppio. La toscana, in coppia con la storica partner Sara Errani , affronta oggi la seconda finale del Foro Italico in 24 ore, stavolta contro la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens : l'obiettivo è confermarsi campionesse dopo il titolo nel doppio a Roma del 2024.

Errani e Paolini strappano il servizio alla Kudermetova al "deciding point" e chiudono il primo set con il punteggio di 6-4 in 44 minuti di gioco. Incredibile rimonta delle azzurre, che erano in svantaggio 4-0.

12:47

Brave Errani e Paolini: 5-4

Stavolta è Paolini al servizio, si arriva fino al 40-40 con "deciding point" vinto dalle azzurre, al quinto game consecutivo conquistato.

12:42

Rimonta azzurra: 4-4

Due doppi falli di Mertens, poi le nostre avversarie risalgono sul 40 pari fino al "deciding point" chiuso da Errani con uno smash.

12:35

Errani al servizio: 3-4

Terzo game di fila vinto dalla coppia italiana, stavolta con Errani alla battuta: il set si è riaperto ora.

12:32

Errore di Kudermetova: break delle azzurre e 2-4

Dritto a rete della Kudermetova: la coppia azzurra recupera un break, strappando il servizio alle avversarie.

12:28

Errani e Paolini si sbloccano: 1-4

Primo game vinto finalmente per Errani e Paolini, con il servizio a favore, al "deciding point" (dopo il 40 pari).

12:25

Nessun problema per Kudermetova e Mertens: 0-4

La coppia italiana non riesce a reagire: la russa e la belga tengono il servizio lasciando un punto soltanto alle avversarie.

12:19

Crisi per Errani e Paolini: 3-0 per le loro avversarie

Secondo break a favore di Kudermetova e Mertens, scatenate, che concedono un solo punto a Errani e Paolini.

12:16

Azzurre sotto 2-0

La russa e la belga conservano il servizio e si portano sul 2-0 nel primo set.

12:12

Break per Kudermetova/Mertens

Le azzurre perdono il servizio: 0-1.

12:12

Rimonta azzurra

Le azzurre, sotto 0-40, rimontano fino alla parità.

12:08

Iniziata la finale

È iniziata la finale del doppio femminile al Foro Italico con il servizio alle azzurre.

12:04

È il momento del riscaldamento

Errani, Paolini, Kudermetova e Mertens sono al centro del campo per il saluto al pubblico. Ora inizia il riscaldamento.

12:00

Tenniste tra poco in campo

Le quattro finaliste del doppio femminile sono nel tunnel del centrale del Foro Italico e tra pochissimo entreranno in campo.

11:57

Azzurre teste di serie numero 3

Errani e Paolini sono teste di serie numero 3 nel doppio degli Internazionali 2025. La coppia numero 1, Gabriela Dabrowski e Erin Routliffe, è stata eliminata ai quarti di finale.

11:43

Errani cerca il tris

La 38enne bolognese Sara Errani ha già vinto due volte il doppio al Foro Italico con Roberta Vinci nel 2012 e lo scorso anno con Paolini. Avversarie del 2024 furono la neozelandese Routliffe e la statunitense Gauff, mentre le rivali della finale di oggi saranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens, già vincitrici in doppio a Roma, con differenti compagne, nelle edizioni 2022 e 2023.

11:30

Errani e Paolini per la storia

Monica Seles, nel 1990, è l’ultima tennista ad aver ottenuto nello stesso anno un trionfo in singolare e in doppio (giocava con la canadese Helen Kelesi) agli Internazionali d'Italia. Risale invece al 1985 l’ultima doppietta italiana: Raffaella Reggi bissò il titolo del singolare vincendo in coppia con Sandra Cecchini a Taranto, dove quell'anno si giocò il torneo femminile. C'è un altro traguardo inoltre per Errani e Paolini: sono trascorsi 30 anni dall’ultimo titolo confermato nel doppio femminile. Nel 1994 e poi nel 1995 si imposero la statunitense Mary Joe Fernandez e la bielorussa Natasha Zvereva.

11:18

Il precedente che spaventa

Esiste un solo precedente tra Errani/Paolini e Kudermetova/Mertens e risale al torneo di Madrid del mese scorso: le azzurre furono sconfitte in due set (6-1, 6-3) negli ottavi di finale.

11:05

Errani e Paolini in finale da mezzogiorno

La finale di doppio tra Errani/Paolini e Kudermetova/Mertens inizierà alle 12 sul campo centrale del Foro Italico.

