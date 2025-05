Paolini risponde a Panatta: "Coco Gauff e tennis femminile noiosi? C'è poco da criticare..."

Adriano Panatta ha definito il gioco di Coco Gauff una noia mortale come la maggior parte del tennis femminile. Jasmine Paolini non è d'accordo e replica così alla leggenda del tennis italiano in conferenza stampa dopo la vittoria del Doppio con Sara Errani agli Internazionali d'Italia: “Coco Gauff ha 21 anni e uno slam, brava lei - dice Paolini -. Credo che ci sia poco da criticare onestamente, una ragazza giovanissima, credo sia una grande atleta, molto influente nel nostro sport, grande personalità. Penso porti solo cose positive al tennis. Per quanto riguarda il tennis femminile non lo so, io ci sono dentro, provo a fare del mio meglio sperando che la gente lo apprezzi”.