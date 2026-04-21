Internazionali d'Italia, una partita al giorno sarà trasmessa in chiaro: ecco dove
Manca sempre meno all'inizio degli Internazionali BNL d'Italia 2026, che scatteranno a partire da lunedì 4 maggio presso il Foro Italico a Roma. A meno di due settimane dall'inizio del torneo sono state sciolte le riserve in merito alla trasmissione in chiaro di alcune partite dell'evento. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile interesse di Mediaset dopo che la Rai non aveva rinnovato l'accordo scaduto nel 2025. Invece Sky Sport, che detiene in esclusiva i diritti tv per il torneo maschile, ha deciso di tenerli completamente per sé. Ergo, i match che l'ATP impone di trasmettere in chiaro, saranno visibili su TV8. Da mercoledì 6 maggio fino alla finale di domenica 17 maggio, una partita al giorno del torneo maschile sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8.
Successo di ascolti su TV8 per gli ultimi match
Una scelta che denota la volontà di Sky di permettere a un pubblico sempre più ampio di assistere a eventi di un certo spessore, ma dettata anche dai recenti ascolti sul canale 8 del telecomando. Quest'anno è stata trasmessa in chiaro la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e i numeri sono stati importanti: 25% di share con oltre 3 milioni 230 mila di spettatori medi tra Sky e TV8. Era andata ancora meglio lo scorso anno in occasione dello storico trionfo di Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon: la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz aveva totalizzato oltre il 40% di share e il record di 5 milioni 670 mila spettatori medi.