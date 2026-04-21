Internazionali d'Italia, una partita al giorno sarà trasmessa in chiaro: ecco dove

Manca sempre meno all'inizio degli Internazionali BNL d'Italia 2026 , che scatteranno a partire da lunedì 4 maggio presso il Foro Italico a Roma. A meno di due settimane dall'inizio del torneo sono state sciolte le riserve in merito alla trasmissione in chiaro di alcune partite dell'evento . Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile interesse di Mediaset dopo che la Rai non aveva rinnovato l'accordo scaduto nel 2025. Invece Sky Sport, che detiene in esclusiva i diritti tv per il torneo maschile, ha deciso di tenerli completamente per sé. Ergo, i match che l'ATP impone di trasmettere in chiaro, saranno visibili su TV8. Da mercoledì 6 maggio fino alla finale di domenica 17 maggio, una partita al giorno del torneo maschile sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8 .

Successo di ascolti su TV8 per gli ultimi match

Una scelta che denota la volontà di Sky di permettere a un pubblico sempre più ampio di assistere a eventi di un certo spessore, ma dettata anche dai recenti ascolti sul canale 8 del telecomando. Quest'anno è stata trasmessa in chiaro la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e i numeri sono stati importanti: 25% di share con oltre 3 milioni 230 mila di spettatori medi tra Sky e TV8. Era andata ancora meglio lo scorso anno in occasione dello storico trionfo di Jannik Sinner sull'erba di Wimbledon: la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz aveva totalizzato oltre il 40% di share e il record di 5 milioni 670 mila spettatori medi.