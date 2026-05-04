"Non deve avere fretta", il consiglio di Flavia Pennetta a Alcaraz. E Furlan confida in Paolini 

Furlan: "Sinner, sfata il tabù di Roma"

A fare gli onori di casa è stata Federica Masolin, moderatrice della conferenza stampa tenutasi nel cuore del Foro, nella casa del tennis italiano. Trai molti talent e giornalisti che hanno partecipato all'evento ce ne sono due che si sono presi la scena: Flavia Pennetta e Renzo Furlan, le voci di Sky Sport Tennis insieme alla conduttrice Eleonora Cottarelli. I due ex campioni azzurri hanno presentato gli Internazionali che, ovviamente, avranno come star assoluta Jannik Sinner, a caccia dell'ultimo Master 1000 che ancora gli manca. "E sarebbe pure ora visto che proprio quest'anno celebriamo i 60 anni dall'ultima vittoria di un italiano al Foro, Adriano Panatta". Sì, era il 1976 quando un nostro tennista alzò al cielo il trofeo davanti al pubblico romano. Da allora non ce n'è più stato uno. "Jannik a Roma ci sarà e non c'è mai stato alcun dubbio", ha proseguito Furlan. "Quando vinci un torneo importante come Madrid (e lui ne ha vinti tantissimi di fila), è fondamentale recuperare bene fisicamente e mentalmente. Il vantaggio è che tra Madrid e Roma Jannik avrà sei giorni per smaltire le tossine visto che al Foro esordirà sabato. Avrà quindi tutto il tempo per ricaricarsi".

Furlan carica Paolini: "A Roma l'ambiente giusto per riprendersi"

Ma Furlan parla anche di una tennista che lui conosce molto bene, Jasmine Paolini. I due hanno lavorato assieme e l'affetto resta immutato. "Io la conosco molto bene - ha dichiarato Furlan - e so che è una lottatrice nata. Consideriamo che per due anni Jasmine ha spinto tantissimo sia a livello personale che con la nazionale alla BJK. Ora sta un po' pagando il conto ma è normale. Lei però resta una combattente unica e sono convinto che Roma rappresenterà il palcoscenico più stimolante per tornare al top. Se ritroverà quel piglio da combattente sarà meglio per le avversarie non trovarsela dall'altra parte della rete".

Pennetta e il consiglio ad Alcaraz: "Infortunio subdolo"

Anche Flavia Pennetta è carica per gli Internazionali: "Un posto unico, un torneo meraviglioso che purtroppo non sono mai riuscita a vincere. Qui però ho sempre dato tutto perché per un italiano vincere a Roma sarebbe speciale". Tra un ricordo di Nadal ("Che qui ha fatto la storia") e gli applausi inevitabili a Sinner ("Cosa gli vogliamo dire? Sta facendo delle cose senza senso"), Flavia ha voluto dare un consiglio ad Alcaraz, attualmente ai box per un importante infortunio al polso: "So che salterà anche il Roland Garros e questo è un problema per il tennis perché mancherà un grande protagonista e il rivale numero uno di Jannik. Lo spettacolo ne risente inevitabilmente perché la rivalità tra loro due è necessaria. Io però vorrei dargli un consiglio visto che ci sono passata personalmente: Carlos non deve avere fretta di tornare anticipando i tempi, non deve forzare il rientro perché l'infortunio che ha subito è subdolo. Dovrà tornare solo quando sarà davvero guarito", ha concluso Pennetta.