Programma Internazionali d'Italia: Musetti e tutti gli altri italiani in campo oggi

Gli Internazionali d'Italia 2026 entrano nel vivo e si apprestano accogliere i big. Se nel femminile le migliori hanno già debuttato, da Aryna Sabalenka a Coco Gauff, nel maschile comincia oggi invece il secondo turno, con le teste di serie che entrano in gioco. Gli osservati speciali sono Alexander Zverev e Novak Djokovic, teste di serie più alte della parte bassa del tabellone maschile, entrambi protagonisti nella sessione diurna sul Centrale. Il focus è però soprattutto sugli italiani - ben sei - che andranno a caccia di una vittoria per proseguire il loro cammino al Foro Italico. Grande curiosità per il debutto di Lorenzo Musetti, che inaugura il suo percorso contro il francese Mpetshi Perricard. Debutto anche per Luciano Darderi, opposto al tedesco Hanfmann, mentre Matteo Arnaldi cercherà l'impresa contro de Minaur. Tanta Italia anche nel tabellone femminile con tre azzurre approdate al secondo turno: chi ha più chance è Elisabetta Cocciaretto, che sfida la statunitense Navarro. Ci proverà anche Tyra Grant nel derby tra teenager contro la canadese Mboko; infine, servirà un miracolo sportivo a Noemi Basiletti, partita dalle pre-qualificazioni e arrivata ad affrontare una top 10 come Svitolina.