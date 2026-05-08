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venerdì 8 maggio 2026
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Programma Internazionali d'Italia: Musetti e tutti gli altri italiani in campo oggi

Sono ben sei gli azzurri impegnati nella giornata odierna al Foro Italico: il clou è il debutto di Lorenzo, ma si parte già in mattinata con Arnaldi...
3 min
TagsLorenzo MusettiInternazionali d'Italia

Gli Internazionali d'Italia 2026 entrano nel vivo e si apprestano accogliere i big. Se nel femminile le migliori hanno già debuttato, da Aryna Sabalenka a Coco Gauff, nel maschile comincia oggi invece il secondo turno, con le teste di serie che entrano in gioco. Gli osservati speciali sono Alexander Zverev e Novak Djokovic, teste di serie più alte della parte bassa del tabellone maschile, entrambi protagonisti nella sessione diurna sul Centrale. Il focus è però soprattutto sugli italiani - ben sei - che andranno a caccia di una vittoria per proseguire il loro cammino al Foro Italico. Grande curiosità per il debutto di Lorenzo Musetti, che inaugura il suo percorso contro il francese Mpetshi Perricard. Debutto anche per Luciano Darderi, opposto al tedesco Hanfmann, mentre Matteo Arnaldi cercherà l'impresa contro de Minaur. Tanta Italia anche nel tabellone femminile con tre azzurre approdate al secondo turno: chi ha più chance è Elisabetta Cocciaretto, che sfida la statunitense Navarro. Ci proverà anche Tyra Grant nel derby tra teenager contro la canadese Mboko; infine, servirà un miracolo sportivo a Noemi Basiletti, partita dalle pre-qualificazioni e arrivata ad affrontare una top 10 come Svitolina.

Dove vedere gli incontri in tv

Le partite del torneo maschile sono visibili in esclusiva su Sky Sport - in tv ma anche in streaming su NOW -, che ha riservato sei canali dedicati agli Internazionali d'Italia, compresa la novità Diretta Tennis per non perdersi neppure un momento saliente dei match. Inoltre, una partita al giorno viene trasmessa in chiaro su TV8: quella di oggi è Musetti-Mpetshi Perricard. Sky trasmetterà anche il torneo femminile, che sarà tuttavia disponibile pure in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.

Il programma completo degli italiani

CENTRALE

Ore 19.00 - Cocciaretto vs Navarro

Ore 20.30 - Musetti vs Mpetshi Perricard

BNP PARIBAS ARENA

Ore 11.00 - Arnaldi vs de Minaur

Terzo match dalle 11.00 - Grant vs Mboko (al termine di Osaka-Lys)

Quinto match dalle 11.00 - Darderi vs Hanfmann (al termine di Sakkari-Rybakina)

SUPERTENNIS ARENA

Quinto match dalle 11.00 - Basiletti vs Svitolina (al termine di Baez-Bublik)

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