Internazionali d'Italia, il montepremi è pazzesco: quanto guadagna chi vince

Per un torneo prestigioso come gli Internazionali d'Italia è necessario un montepremi all'altezza e la cifra stanziata per i tennisti che calcheranno i campi del Foro Italico non sfigura minimamente. Il favorito per portare a casa il bottino grosso è Jannik Sinner, reduce dal titolo a Madrid e diventato il primo tennista di sempre a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi. Tra gli avversari più quotati per raggiungere le fasi finali del torneo di Roma spiccano invece Alexander Zverev, Novak Djokovic e anche un altro italiano come Lorenzo Musetti, semifinalista nella scorsa edizione. Ecco quanto guadagneranno i giocatori in base al turno che raggiungeranno.