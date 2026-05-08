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Internazionali d'Italia, il montepremi è pazzesco: quanto guadagna chi vince

Prize money da capogiro al Foro Italico per il torneo di Roma: la cifra che incasserà il vincitore e la suddivisione turno per turno
2 min
TagsInternazionali d'Italia

Per un torneo prestigioso come gli Internazionali d'Italia è necessario un montepremi all'altezza e la cifra stanziata per i tennisti che calcheranno i campi del Foro Italico non sfigura minimamente. Il favorito per portare a casa il bottino grosso è Jannik Sinner, reduce dal titolo a Madrid e diventato il primo tennista di sempre a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi. Tra gli avversari più quotati per raggiungere le fasi finali del torneo di Roma spiccano invece Alexander Zverev, Novak Djokovic e anche un altro italiano come Lorenzo Musetti, semifinalista nella scorsa edizione. Ecco quanto guadagneranno i giocatori in base al turno che raggiungeranno.

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

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