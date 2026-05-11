Internazionali, vittoria da favola per Pellegrino: è agli ottavi... e può sfidare Sinner

Se è un sogno, non svegliatelo. Andrea Pellegrino si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia grazie al successo ai danni di Frances Tiafoe. 7-6 6-1 il punteggio in favore del ventinovenne di Bisceglie, che ha impiegato circa due ore per ottenere una delle vittorie più prestigiose della carriera e continuare a scrivere la sua storia al Foro Italico. Partito dalle qualificazioni , ha battuto prima Hugo Gaston e poi Martin Landaluce, staccando così il pass per il main draw. Ha poi vinto il derby contro Luca Nardi, quindi ha beneficiato del ritiro di Arthur Fils dopo soli quattro game. Al terzo turno ha invece sfoderato una prestazione da campione e si è regalato il passaggio del turno. Il suo prossimo avversario potrebbe essere il connazionale Jannik Sinner ( impegnato contro Alexei Popyrin ) e dunque con ogni probabilità avrà anche l'opportunità di calcare un palcoscenico prestigioso come il Centrale.

Il racconto del match

La partenza è stata da sogno per Pellegrino, che in un batter d'occhio si è ritrovato avanti di due break, sul 4-0. Seppur in ritardo, Tiafoe è tuttavia riuscito a entrare in partita e ha prima recuperato uno dei due break di ritardo, poi ha salvato due set point sul 3-5. Andrea ha comunque avuto la possibilità di servire per chiudere sul 5-4, ma ha perso la battuta e si è dovuto accontentare di giocare il tie-break. Avanti 5-1 e poi 6-3, ha subito quattro punti consecutivi, consentendo all'avversario di issarsi sul 7-6. Il primo set point l'ha annullato con il servizio, mentre il secondo l'ha dovuto fronteggiare in risposta. Tiafoe ha però commesso un doppio fallo, finendo per cedere 10-8. Con l'inerzia del match dalla sua parte, Pellegrino è partito fortissimo nella seconda frazione, vincendo i primi otto punti. Dopo aver annullato una palla break nel terzo game e un'altra nel quinto, ha visto spalancarsi la strada verso la vittoria. L'avversario non ne aveva più e il set è finito con un severo 6-1.