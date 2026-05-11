Sinner-Popyrin diretta Internazionali d'Italia: segui il match di Jannik al terzo turno. Tennis oggi LIVE
Un doppio traguardo sulla terra battuta di Roma oggi (11 maggio) per Jannik Sinner, a caccia della 30ª vittoria di fila in un Masters 1000 e del pass per gli ottavi degli Internazionali d'Italia. Per centrarlo il numero uno del mondo dovrà battere il 26enne australiano Alexei Popyrin (n.60 Atp), suo avversario nel match valido per il terzo turno (inizio non prima delle ore 15). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
15:11
Chi vince sfida Pellegrino o Tiafoe
Agli ottavi Sinner o Popyrin sfideranno uno tra Tiafoe e Pellegrino. Il match è in scena ora sulla BNP Paribas Arena e vede l’azzurro incredibilmente avanti di un set (7-6).
15:01
Sinner-Popyrin, c’è ancora da attendere
Va al terzo set il match sul Centrale tra la Gauff e la Jovic. Siamo sull’1-1. Sinner slitta ancora, non andrà in campo prima delle 16.
14:48
Bertolucci sul match di Sinner
"L'australiano serve bene e ha un gioco potente, ma affronterà il miglior ribattitore del circuito. Credo che quando gli scambi si prolungheranno, difficilmente Sinner porterà a casa meno di 7 punti su 10. Jannik è molto più forte da dietro, ma dovrà stare attento”, così il commentatore Sky, ex tennista, ha parlato del match in scena tra poco.
14:38
Popyrin, i numeri
In carriera Alexei Popyrin ha raccolto appena tre successi a fronte di quattordici sconfitte contro avversari appartenenti alla top 5 del ranking mondiale. Le due battute d’arresto più recenti sono arrivate entrambe per mano di Jannik Sinner, che lo ha sconfitto a Qatar ExxonMobil Open e agli US Open della scorsa stagione.
14:23
L'allenamento di Sinner
In mattinata Jannik ha regalato spettacolo in allenamento prima del match contro Popyrin.
14:13
I precedenti tra Sinner e Popyrin
I precedenti tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sono complessivamente tre. Il primo confronto risale al Madrid Open del 2021, quando fu l'australiano a imporsi in due set. Da quel momento, però, il bilancio si è ribaltato a favore dell'azzurro, che ha vinto entrambi gli incontri successivi: il primo allo US Open 2025 con un netto successo in tre set, e il secondo all'Qatar ExxonMobil Open disputato lo scorso febbraio.
13:55
Quando inizia Sinner
Il match è in programma sul Campo Centrale al termine della sfida singolare femminile tra la Gauff e la Jovic. Primo set vinto dalla seconda, si gioca il secondo.
13:50
Sinner-Popyrin, tra poco il via
Il match odierno tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sulla terra battuta di Roma, valido per il terzo turno degli Internazionali d'Italia, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI
Foro Italico, Roma