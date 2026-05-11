Sinner-Popyrin diretta Internazionali d'Italia: segui il match di Jannik al terzo turno. Tennis oggi LIVE

15:11

Chi vince sfida Pellegrino o Tiafoe

Agli ottavi Sinner o Popyrin sfideranno uno tra Tiafoe e Pellegrino. Il match è in scena ora sulla BNP Paribas Arena e vede l’azzurro incredibilmente avanti di un set (7-6).

15:01

Sinner-Popyrin, c’è ancora da attendere

Va al terzo set il match sul Centrale tra la Gauff e la Jovic. Siamo sull’1-1. Sinner slitta ancora, non andrà in campo prima delle 16.

14:48

Bertolucci sul match di Sinner

"L'australiano serve bene e ha un gioco potente, ma affronterà il miglior ribattitore del circuito. Credo che quando gli scambi si prolungheranno, difficilmente Sinner porterà a casa meno di 7 punti su 10. Jannik è molto più forte da dietro, ma dovrà stare attento”, così il commentatore Sky, ex tennista, ha parlato del match in scena tra poco.

14:38

Popyrin, i numeri

In carriera Alexei Popyrin ha raccolto appena tre successi a fronte di quattordici sconfitte contro avversari appartenenti alla top 5 del ranking mondiale. Le due battute d’arresto più recenti sono arrivate entrambe per mano di Jannik Sinner, che lo ha sconfitto a Qatar ExxonMobil Open e agli US Open della scorsa stagione.

14:23

L'allenamento di Sinner

In mattinata Jannik ha regalato spettacolo in allenamento prima del match contro Popyrin.

14:13

I precedenti tra Sinner e Popyrin

I precedenti tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sono complessivamente tre. Il primo confronto risale al Madrid Open del 2021, quando fu l'australiano a imporsi in due set. Da quel momento, però, il bilancio si è ribaltato a favore dell'azzurro, che ha vinto entrambi gli incontri successivi: il primo allo US Open 2025 con un netto successo in tre set, e il secondo all'Qatar ExxonMobil Open disputato lo scorso febbraio.

13:55

Quando inizia Sinner

Il match è in programma sul Campo Centrale al termine della sfida singolare femminile tra la Gauff e la Jovic. Primo set vinto dalla seconda, si gioca il secondo.

13:50

Sinner-Popyrin, tra poco il via

Il match odierno tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sulla terra battuta di Roma, valido per il terzo turno degli Internazionali d'Italia, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Foro Italico, Roma