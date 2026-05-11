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lunedì 11 maggio 2026
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Sinner-Pellegrino, ottavi Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà derby azzurro al Foro Italico: da un lato il numero uno al mondo, dall'altro la favola del torneo
3 min
Tagsjannik sinnerAndrea PellegrinoInternazionali d'Italia

Il tennis italiano avrà la certezza di avere almeno un rappresentante ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Agli ottavi si affronteranno infatti in un derby Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Separati da ben 154 posizioni nel ranking ATP, l'altoatesino è reduce dal successo in due set ai danni di Alexei Popyrin grazie al quale ha portato a 30 le vittorie consecutive nei Masters 1000. Il ventinovenne di Bisceglie è invece la favola del Masters 1000 di Roma: partita dalle qualificazioni, ha vinto un totale di cinque partite - l'ultima contro il più quotato Frances Tiafoe - e si è regalato il risultato più prestigioso della carriera. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente il numero uno al mondo, ma comunque vada per Pellegrino sarà una giornata indimenticabile.

Sinner-Pellegrino, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Pellegrino, valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, è in programma martedì 12 maggio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Pellegrino

L'unico confronto diretto tra i due azzurri risale al 2019, in occasione della finale del torneo M25 di Santa Margherita di Pula, proprio sulla terra battuta. Vinse Jannik con un doppio 6-1.

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Inoltre, ogni giorno viene trasmesso un match in chiaro su TV8.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

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