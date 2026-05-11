Sinner-Pellegrino, ottavi Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennis italiano avrà la certezza di avere almeno un rappresentante ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Agli ottavi si affronteranno infatti in un derby Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Separati da ben 154 posizioni nel ranking ATP, l'altoatesino è reduce dal successo in due set ai danni di Alexei Popyrin grazie al quale ha portato a 30 le vittorie consecutive nei Masters 1000. Il ventinovenne di Bisceglie è invece la favola del Masters 1000 di Roma: partita dalle qualificazioni, ha vinto un totale di cinque partite - l'ultima contro il più quotato Frances Tiafoe - e si è regalato il risultato più prestigioso della carriera. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente il numero uno al mondo, ma comunque vada per Pellegrino sarà una giornata indimenticabile.