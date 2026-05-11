Sinner, che paura: si prende uno spavento agli Internazionali d'Italia. Ma la colpa è delle...

Un momento di massima concentrazione rovinato da un'imprevisto davvero da togliere il fiato. Jannik Sinner però è stato il primo a riderci sù, una volta passato lo spavento e capito cosa stava succedendo nel "tunnel dei campioni" sotto il campo centrale del Foro Italico, che collega appunto gli spogliatoi dei tennisti al rettangolo verde. L'azzurro numero uno del ranking Atp si stava preparando mentalmente per entrare in campo per il riscaldamento del match degli Internazionali d'Italia contro il 26enne australiano Alexei Popyrin e si è dovuto fermare improvvisamente per la paura di un forte boato, dovuto al passaggio delle Frecce Tricolori.

Il video virale dello spavento di Sinner agli Internazionali di Roma

Il video è già diventato virale sui social e mostra proprio la reazione di spavento del tennista: il boato, la corsa per scappare da non si sa cosa, la mano sul petto e poi la risata finale di sollievo. Sicuramente Jannik è stato preso alla sprovvista e non si aspettata di sentire un trambusto così forte in un corridoio così silenziosissimo e non ha saputo subito collegare il rombo alla sua sorgente acustica. Il focus sull'importanza della partita, che potrebbe valere sia la 30ª vittoria di fila in un Masters 1000 e sia un posto negli ottavi della competizione di casa, ha giocato un brutto scherzo con la percezione della realtà. Fortunatamente non era nulla di grave e il fracasso era semplicente riconducibile al volo delgli aerei dell'Aeronautica Militare italiana impegnata nelle prove per il corte del 2 giugno, Festa della Repubblica.