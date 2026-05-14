Darderi-Ruud, semifinale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il sogno di una finale azzurra agli Internazionali d'Italia è più vivo che mai. Luciano Darderi ha infatti sconfitto lo spagnolo Rafa Jodar al termine di un match folle, durato tre ore e finito alle due del mattino - con tanto di interruzione per problemi tecnici -, e si è regalato la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Sono tre le vittorie consecutive al terzo set per Darderi, che arriverà stanco all'appuntamento ma allo stesso tempo alquanto motivato. L'ultimo ostacolo che lo separa dall'atto conclusivo del torneo romano risponde al nome di Casper Ruud, specialista della terra battuta e chiaro favorito. Il norvegese ha più esperienza ed è più riposato, ma Luciano potrà contare sul caloroso supporto del pubblico quindi guai a darlo per spacciato.