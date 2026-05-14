Darderi-Ruud, semifinale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Il sogno di una finale azzurra agli Internazionali d'Italia è più vivo che mai. Luciano Darderi ha infatti sconfitto lo spagnolo Rafa Jodar al termine di un match folle, durato tre ore e finito alle due del mattino - con tanto di interruzione per problemi tecnici -, e si è regalato la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Sono tre le vittorie consecutive al terzo set per Darderi, che arriverà stanco all'appuntamento ma allo stesso tempo alquanto motivato. L'ultimo ostacolo che lo separa dall'atto conclusivo del torneo romano risponde al nome di Casper Ruud, specialista della terra battuta e chiaro favorito. Il norvegese ha più esperienza ed è più riposato, ma Luciano potrà contare sul caloroso supporto del pubblico quindi guai a darlo per spacciato.
Darderi-Ruud, orario e quando si gioca
La sfida tra Darderi e Ruud, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, è in programma venerdì 15 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 15:30.
I precedenti tra Darderi e Ruud
Non ci sono confronti diretti tra i due giocatori, che non si sono mai affrontati in carriera.
Dove vedere la partita in tv
Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW.
Internazionali d'Italia, il monterpremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.165