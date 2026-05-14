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giovedì 14 maggio 2026
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Darderi-Ruud, semifinale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo le epiche vittorie ai danni di Zverev e Jodar, l'azzurro va a caccia di un altro successo per sognare la finale: partirà ancora sfavorito contro uno specialista
2 min
TagsLuciano DarderiCasper RuudInternazionali d'Italia

Il sogno di una finale azzurra agli Internazionali d'Italia è più vivo che mai. Luciano Darderi ha infatti sconfitto lo spagnolo Rafa Jodar al termine di un match folle, durato tre ore e finito alle due del mattino - con tanto di interruzione per problemi tecnici -, e si è regalato la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Sono tre le vittorie consecutive al terzo set per Darderi, che arriverà stanco all'appuntamento ma allo stesso tempo alquanto motivato. L'ultimo ostacolo che lo separa dall'atto conclusivo del torneo romano risponde al nome di Casper Ruud, specialista della terra battuta e chiaro favorito. Il norvegese ha più esperienza ed è più riposato, ma Luciano potrà contare sul caloroso supporto del pubblico quindi guai a darlo per spacciato.

Darderi-Ruud, orario e quando si gioca

La sfida tra Darderi e Ruud, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, è in programma venerdì 15 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 15:30.

I precedenti tra Darderi e Ruud

Non ci sono confronti diretti tra i due giocatori, che non si sono mai affrontati in carriera.

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

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