Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVE

Dopo la vittoria romanzesca su Zverev , l'italo-argentino Luciano Darderi ha la grande occasione di giocarsi l'accesso alle semifinali di Roma, affrontando ai quarti degli Internazionali d'Italia l'astro nascente del tennis mondiale Rafael Jodar . In palio per Darderi anche 'un posto al sole' al Roland Garros, perché un successo oggi lo farebbe rientrare nelle prime 16 teste di serie a Parigi. Segui la diretta della partita e tutti gli aggiornamenti

23:26

Darderi rialza la testa: 4-4

Game fondamentale (40-15): l'azzurro spinge e interrompe il momento sì dell'avversario

23:22

Sorpasso Jodar: 3-4

Tre game di fila per il baby tennista (40-30) che per la prima volta conduce nel parziale del primo set

23:18

Contro break Jodar: 3-3

Lo spagnolo, alla prima occasione, toglie il servizio (30-40) a Darderi: adesso il match è in equilibrio totale

23:13

Jodar risponde: 3-2

Lo spagnolo continua a commettere errori evitabili, ma accorcia le distanze (40-30) chiudendo il gioco con uno smash

23:09

Darderi avanza: 3-1

Aiutato dal nastro, l'azzurro fa suo il gioco (40-30) e spezza la rimonta di Jodar dopo il 40-0 iniziale

23:03

Jodar resta in partita: 2-1

Lo spagnolo è molto aggressivo (40-15), sempre in pressing e non lascia scappare via il primo set

23:00

Break confermato: 2-0 per Darderi

Tanti errori di Jodar. L'azzurro tiene il turno alla battuta (40-30) nonostante un doppio fallo

22:56

Subito break di Darderi: 1-0

Inizia nel migliore dei modi la partita di Luciano che strappa il servizio al baby spagnolo (15-40). Ottima la risposta dell'azzurro

22:53

La partita è iniziata

Primo punto di Darderi

22:49

Scambi e palleggi

I due giocatori si stanno scaldando davanti ai 10.000 spettatori che faranno il tifo in blocco per Luciano

22:46

Ci siamo

Dopo una lunga attesa, Darderi è sceso sulla terra rossa del Centrale: l'azzurro è stato accolto da un boato da parte del pubblico di Roma

22:32

Riscaldamento indoor

Darderi e Jodar si stanno scaldando e sono in attesa di scendere in campo

22:24

Svitolina-Rybakina è finita

Dopo quasi 2 ore e 30 minuti vince l'ucraina in rimonta per 2-1. Adesso può iniziare la partita di Darderi. Il pubblico del Centrale non aspetta altro

22:13

Missione ranking

Con una vittoria stasera, Darderi supererebbe Vacherot in classifica e salirebbe al 16° posto virtuale

22:05

Piccolo inconveniente al Centrale

La sfida di oggi tra Ruud e Khachanov è ripartita in ritardo dopo la pioggia e il pubblico ha rumoreggiato APPROFONDISCI

22:00

Slitta l'inizio della sfida serale

Svitolina e Rybakina sono al terzo e decisivo set: parziale di 4-1 per l'ucraina. Poi spazio al match di Darderi

21:51

Il meteo a Roma

Dopo i rovesci del pomeriggio, in città le condizioni sono nettamente migliori: non piove e ci sono circa 16 gradi

21:33

Darderi per la storia

Dopo Sonego, Musetti, Sinner e Paolini, anche Darderi vuole entrare tra gli italiani che hanno raggiunto la semifinale a Roma in epoca recente

21:20

Record agli Internazionali d'Italia

Fino ad oggi sono già stati venduti 397.915 biglietti, superando il totale complessivo dell’edizione 2025, chiusa a quota 393.671. Per la giornata di domani è atteso il superamento della quota delle 400 mila presenze paganti

21:11

Attesa al Centrale

Il match dell'azzurro è l'ultimo della giornata al Foro Italico: inizierà quando si chiuderà la sfida tra Svitolina e Rybakina, che è avanti di un set ma sotto nel secondo set (4-2 il parziale)

21:00

Rivelazione Jodar

Lo spagnolo è una delle rivelazioni della stagione: aveva iniziato da numero 165 nel ranking e adesso sta alla posizione 34

20:52

I precedenti

Non ci sono precedenti tra Darderi e il 19enne di Madrid

20:44

Sinner avvisa Darderi

Jannik conosce bene Jodar e ne ha parlato apertamente APPRONFODISCI

20:39

Darderi-Jodar: match trasmesso anche in chiaro

Il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Jodar, in programma in serata al Foro Italiaco, potrà essere seguito in tv e streaming, con la possibilità di vederlo anche in chiaro. LEGGI QUI

Foro Italico - Roma