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mercoledì 13 maggio 2026
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Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVE

Darderi-Jodar diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro nei quarti. Tennis oggi LIVE

L'italoargentino e il predestinato spagnolo si giocano l'accesso alle semifinali di Roma, chi vince sfida Ruud: tutti gli aggiornamenti in diretta
6 min
TagsInternazionali d'ItaliaQuarti di finaleTennis
Aggiorna

Dopo la vittoria romanzesca su Zverev, l'italo-argentino Luciano Darderi ha la grande occasione di giocarsi l'accesso alle semifinali di Roma, affrontando ai quarti degli Internazionali d'Italia l'astro nascente del tennis mondiale Rafael Jodar. In palio per Darderi anche 'un posto al sole' al Roland Garros, perché un successo oggi lo farebbe rientrare nelle prime 16 teste di serie a Parigi. Segui la diretta della partita e tutti gli aggiornamenti

 

23:26

Darderi rialza la testa: 4-4

Game fondamentale (40-15): l'azzurro spinge e interrompe il momento sì dell'avversario 

23:22

Sorpasso Jodar: 3-4

Tre game di fila per il baby tennista (40-30) che per la prima volta conduce nel parziale del primo set 

23:18

Contro break Jodar: 3-3

Lo spagnolo, alla prima occasione, toglie il servizio (30-40) a Darderi: adesso il match è in equilibrio totale 

23:13

Jodar risponde: 3-2

Lo spagnolo continua a commettere errori evitabili, ma accorcia le distanze (40-30) chiudendo il gioco con uno smash 

23:09

Darderi avanza: 3-1

Aiutato dal nastro, l'azzurro fa suo il gioco (40-30) e spezza la rimonta di Jodar dopo il 40-0 iniziale   

23:03

Jodar resta in partita: 2-1

Lo spagnolo è molto aggressivo (40-15), sempre in pressing e non lascia scappare via il primo set  

23:00

Break confermato: 2-0 per Darderi

Tanti errori di Jodar. L'azzurro tiene il turno alla battuta (40-30) nonostante un doppio fallo   

22:56

Subito break di Darderi: 1-0

Inizia nel migliore dei modi la partita di Luciano che strappa il servizio al baby spagnolo (15-40). Ottima la risposta dell'azzurro 

22:53

La partita è iniziata

Primo punto di Darderi 

22:49

Scambi e palleggi

I due giocatori si stanno scaldando davanti ai 10.000 spettatori che faranno il tifo in blocco per Luciano 

22:46

Ci siamo

Dopo una lunga attesa, Darderi è sceso sulla terra rossa del Centrale: l'azzurro è stato accolto da un boato da parte del pubblico di Roma 

22:32

Riscaldamento indoor

Darderi e Jodar si stanno scaldando e sono in attesa di scendere in campo 

22:24

Svitolina-Rybakina è finita

Dopo quasi 2 ore e 30 minuti vince l'ucraina in rimonta per 2-1. Adesso può iniziare la partita di Darderi. Il pubblico del Centrale non aspetta altro  

22:13

Missione ranking

Con una vittoria stasera, Darderi supererebbe Vacherot in classifica e salirebbe al 16° posto virtuale 

22:05

Piccolo inconveniente al Centrale

La sfida di oggi tra Ruud e Khachanov è ripartita in ritardo dopo la pioggia e il pubblico ha rumoreggiato APPROFONDISCI 

22:00

Slitta l'inizio della sfida serale 

Svitolina e Rybakina sono al terzo e decisivo set: parziale di 4-1 per l'ucraina. Poi spazio al match di Darderi  

21:51

Il meteo a Roma

Dopo i rovesci del pomeriggio, in città le condizioni sono nettamente migliori: non piove e ci sono circa 16 gradi  

21:33

Darderi per la storia

Dopo Sonego, Musetti, Sinner e Paolini, anche Darderi vuole entrare tra gli italiani che hanno raggiunto la semifinale a Roma in epoca recente 

21:20

Record agli Internazionali d'Italia

Fino ad oggi sono già stati venduti 397.915 biglietti, superando il totale complessivo dell’edizione 2025, chiusa a quota 393.671. Per la giornata di domani è atteso il superamento della quota delle 400 mila presenze paganti

21:11

Attesa al Centrale

Il match dell'azzurro è l'ultimo della giornata al Foro Italico: inizierà quando si chiuderà la sfida tra Svitolina e Rybakina, che è avanti di un set ma sotto nel secondo set (4-2 il parziale)   

21:00

Rivelazione Jodar

Lo spagnolo è una delle rivelazioni della stagione: aveva iniziato da numero 165 nel ranking e adesso sta alla posizione 34 

20:52

I precedenti

Non ci sono precedenti tra Darderi e il 19enne di Madrid 

20:44

Sinner avvisa Darderi

Jannik conosce bene Jodar e ne ha parlato apertamente APPRONFODISCI 

20:39

Darderi-Jodar: match trasmesso anche in chiaro

Il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Jodar, in programma in serata al Foro Italiaco, potrà essere seguito in tv e streaming, con la possibilità di vederlo anche in chiaro. LEGGI QUI

Foro Italico - Roma

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