Internazionali d'Italia: confermata la finale maschile domenica alle 17

È stata finalmente scritta la parola fine alla vicenda che negli ultimi giorni aveva occupato le prime pagine dei giornali e tanto aveva fatto discutere. La finale maschile degli Internazionali d'Italia si disputerà domenica 17 maggio alle ore 17. Erano state numerose le ipotesi di uno slittamento - seppur di soli 30 minuti - in virtù dell'anticipo del derby Roma-Lazio alle ore 12 della stessa giornata. Alla fine è stato invece confermato l'orario di inizio originale. Lo ha ufficializzato la Prefettura di Roma al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.