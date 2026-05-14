Internazionali d'Italia: confermata la finale maschile domenica alle 17
È stata finalmente scritta la parola fine alla vicenda che negli ultimi giorni aveva occupato le prime pagine dei giornali e tanto aveva fatto discutere. La finale maschile degli Internazionali d'Italia si disputerà domenica 17 maggio alle ore 17. Erano state numerose le ipotesi di uno slittamento - seppur di soli 30 minuti - in virtù dell'anticipo del derby Roma-Lazio alle ore 12 della stessa giornata. Alla fine è stato invece confermato l'orario di inizio originale. Lo ha ufficializzato la Prefettura di Roma al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
La nota diffusa dalla Prefettura di Roma
"Alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell'acquisito impegno della Lega Calcio-Serie A, dell'Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a un'implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale, è stata disposta l'anticipazione dell'orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.00. I complessi servizi connessi all'attuazione del piano safety nonché i dispositivi di sicurezza verranno rafforzati previa valutazione in sede di tavolo tecnico in questura, già convocato alle 17.30 di domani".