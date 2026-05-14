Serie A, Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12: in contemporanea anche Napoli, Milan, Juve e Como

ROMA - C'è l'ok della Prefettura di Roma alla proposta della Lega Serie A: Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 (mezzora prima rispetto all'orario inizialmente previsto) in contemporanea con altre quattro partite della 37ª e penultima giornata di campionato (Como-Parma, Genoa-Milan, Juve- Fiorentina e Pisa-Napoli).

Accordo tra Prefettura e Lega di A: ufficiale la data del derby

La decisione dopo che il Tar del Lazio, al quale la Lega di Serie A aveva fatto ricorso dopo la decisione della Prefettura di posticipare il derby a lunedì sera (per evitare la concomitanza con la finale degli Internazionali d'Italia), aveva invitato le due parti a trovare una soluzione condivisa. Accordo arrivato dopo il vertice avvenuto in prefettura a Roma a cui hanno partecipando i vertici delle forze dell'ordine capitoline, il prefetto Lamberto Giannini ed esponenti della Lega Calcio.

La contemporaneità con gli Internazionali d'Italia

Definito l'orario del calcio d'inizio di Roma-Lazio, le ore 12 di domenica, resta da capire se sarà spostata, come proposto dalle Lega Serie A, la finale degli Internazionali BNL di tennis, in programma al Centrale del Foro Italico (a un centinaio di metri di distanza dallo stadio Olimpico) alle ore 17, con la presenza annunciata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione proposta dalla Lega per evitare sovrapposizioni (quella di far slittare l'inizio della finale alle ore 17.30) è stata respinta da Angelo Binaghi, presidente della Federennis che ha lanciato anche una 'frecciata' al mondo del calcio.

Le posizioni della Roma e in casa Lazio

La soluzione trovata per il derby soddisfa la Roma e i suoi tifosi, che avevano annunciato la volontà di disertare lo stadio in caso di uno slittamento al lunedì presentandosi però all'esterno. Fuori resteranno comunque invece i tifosi della Curva Nord per la contestazione al presidente Claudio Lotito (si riuniranno a Ponte Milvio), ma in casa Lazio resta adesso da capire se Maurizio Sarri darà seguito alle dichiarazioni rilasciate dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, quando ha spiegato che in caso di un derby giocato di domenica mattina non si sarebbe presentato in panchina.

(notizia in aggiornamento)