Internazionali di Roma, il presidente Mattarella in tribuna domenica per la finale maschile
Sergio Mattarella sarà presente sul Campo Centrale del Foro Italico in occasione della finale maschile degli Internazionali d'Italia, in programma domenica 17 maggio alle 17:30. Anche il Presidente della Repubblica assisterà quindi al match che potrebbe restituire al tennis italiano un titolo che a Roma manca da ben cinquant'anni. L'ultimo a trionfare è stato Adriano Panatta nel 1976 e sarà proprio lui a premiare il vincitore. "Spero di consegnare la coppa a un italiano" aveva rivelato in un'intervista. Qualora ciò dovesse accadere, la presenza di Mattarella in tribuna renderebbe il tutto ancora più indimenticabile. Anche se sono ancora in corsa due italiani - Jannik Sinner e Luciano Darderi - è però presto per sbilanciarsi perché mancano ancora diversi match prima della finale.
Nel 2025 aveva assistito alla finale femminile
Per il secondo anno consecutivo, dunque, Mattarella assisterà a una finale degli Internazionali d'Italia. Nella scorsa stagione si era recato al Foro Italico in occasione dell'atto conclusivo femminile, in cui c'era come protagonista Jasmine Paolini, poi vittoriosa ai danni di Coco Gauff. Un successo storico - era dal 1985 che un'italiana (Raffaella Reggi) non vinceva il torneo - che il presidente aveva visto da vicino. Inoltre, le strade di Mattarella e del tennis italiano si erano intrecciate anche alla vigilia del torneo dato che aveva ricevuto al Quirinale i vincitori della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup.