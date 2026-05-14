Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 14 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Internazionali di Roma, il presidente Mattarella in tribuna domenica per la finale maschile

Ospite d'eccezione al Foro Italico per l'atto conclusivo del Masters 1000: già l'anno scorso aveva visto da vicino il trionfo di Jasmine Paolini
2 min
TagsSergio MattarellaInternazionali d'Italia

Sergio Mattarella sarà presente sul Campo Centrale del Foro Italico in occasione della finale maschile degli Internazionali d'Italia, in programma domenica 17 maggio alle 17:30. Anche il Presidente della Repubblica assisterà quindi al match che potrebbe restituire al tennis italiano un titolo che a Roma manca da ben cinquant'anni. L'ultimo a trionfare è stato Adriano Panatta nel 1976 e sarà proprio lui a premiare il vincitore. "Spero di consegnare la coppa a un italiano" aveva rivelato in un'intervista. Qualora ciò dovesse accadere, la presenza di Mattarella in tribuna renderebbe il tutto ancora più indimenticabile. Anche se sono ancora in corsa due italiani - Jannik Sinner e Luciano Darderi - è però presto per sbilanciarsi perché mancano ancora diversi match prima della finale.

Nel 2025 aveva assistito alla finale femminile

Per il secondo anno consecutivo, dunque, Mattarella assisterà a una finale degli Internazionali d'Italia. Nella scorsa stagione si era recato al Foro Italico in occasione dell'atto conclusivo femminile, in cui c'era come protagonista Jasmine Paolini, poi vittoriosa ai danni di Coco Gauff. Un successo storico - era dal 1985 che un'italiana (Raffaella Reggi) non vinceva il torneo - che il presidente aveva visto da vicino. Inoltre, le strade di Mattarella e del tennis italiano si erano intrecciate anche alla vigilia del torneo dato che aveva ricevuto al Quirinale i vincitori della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Internazionali d'Italia

Da non perdere

Rusedski scioccato da Sinner: "Ma come fa?"Panatta non sa più cosa dire su Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS