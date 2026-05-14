Internazionali di Roma, il presidente Mattarella in tribuna domenica per la finale maschile

Sergio Mattarella sarà presente sul Campo Centrale del Foro Italico in occasione della finale maschile degli Internazionali d'Italia, in programma domenica 17 maggio alle 17:30. Anche il Presidente della Repubblica assisterà quindi al match che potrebbe restituire al tennis italiano un titolo che a Roma manca da ben cinquant'anni. L'ultimo a trionfare è stato Adriano Panatta nel 1976 e sarà proprio lui a premiare il vincitore. "Spero di consegnare la coppa a un italiano" aveva rivelato in un'intervista. Qualora ciò dovesse accadere, la presenza di Mattarella in tribuna renderebbe il tutto ancora più indimenticabile. Anche se sono ancora in corsa due italiani - Jannik Sinner e Luciano Darderi - è però presto per sbilanciarsi perché mancano ancora diversi match prima della finale.