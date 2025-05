Internazionali, Sergio Mattarella in tribuna al Centrale per la finale Paolini-Gauff

In occasione della finale femminile di quest'edizione degli Internazionali BNL d'Italia , sarà presente al Campo Centrale del Foro Italico anche Sergio Mattarella . Non poteva mancare il Presidente della Repubblica a quello che, comunque vada, sarà un evento storico per il tennis azzurro. Jasmine Paolini è infatti diventata la quinta giocatrice italiana di sempre a raggiungere la finale del torneo di Roma e a sfatare un tabù che durava da ben 11 anni. L'ultima tennista in grado di spingersi fino all'atto conclusivo al Foro fu nel 2014 Sara Errani . Curiosamente, Sarita è riuscita a tornare in finale anche quest'anno, ma in doppio, proprio al fianco di Paolini. Jasmine se la vedrà contro la statunitense Coco Gauff e proverà a diventare la seconda italiana dell'Era Open - dopo Raffaella Reggi, nel 1985 - a laurearsi campionessa agli Internazionali.

Binaghi rivela: "Il Presidente è stato di parola"

Ad annunciare la presenza di Mattarella per la finale - in programma sabato 17 maggio alle ore 17.00 - è stato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine della seconda edizione del progetto 'Sport e Innovazione Made in Italy'. "Avevo invitato agli Internazionali il Presidente della Repubblica durante l'ultima visita al Quirinale. Gli avevamo detto 'venga perché può essere l'anno buono'. Il Presidente è stato di parola e sarà qui per tifare Paolini" ha ricordato il numero uno della Federazione. Non è chiaro invece se Mattarella sarà presente al Foro anche domenica in occasione di un'eventuale finale con Sinner e/o Musetti. Nonostante il protocollo del Quirinale impedisca di andare due volte al medesimo evento, già la scorsa estate Mattarella infranse la prassi recandosi in due serate allo Stadio Olimpico per gli Europei di atletica.