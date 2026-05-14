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Serie A, come cambia il programma della 37ª giornata con le partite di domenica alle 12: tutti gli orari

Mezzogiorno di fuoco per le contendenti alla Champions, nel pomeriggio festa Inter e in serata la lotta salvezza
2 min
TagsSerie A 2025-2637ª giornataChampions League

 

Sarà un mezzogiorno di fuoco per le squadre che si contendono la remunerativa qualificazione alla Champions League 2026/2027. È stato finalmente definito infatti l'orario del derby capitolino Roma-Lazio, che si porterà dietro, in nome della contemporaneità, anche i match delle altre squadre impegnate nella corsa ai posti d'onore. Ecco come cambia il programma della 37ª giornata di Serie A.

Mezzogiorno di fuoco per la Champions

Cinque gare in contemporanea, con fischio d'inizio sincronizzato alle ore 12. La nuova versione del lunch match da Champions anticipa di mezz'ora rispetto alle canoniche 12:30 e vedrà disputarsi in contemporanea: Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Genoa-Milan e Como-Parma.

 

 

In serata la lotta salvezza

Dopo la bagarre Champions, ennesima festa per l'Inter tricolore, che alle 15 contro il Verona già retrocesso, festeggerà a San Siro il doblete, dopo la conquista della Coppa Italia nella finale con la Lazio. Alle 18 sarà invece la volta di Atalanta-Bologna, che avrà un peso sulla qualificazione alla Conference League. Tutte alle 20:45, invece, le partite riguardanti la lotta per non retrocedere, in particolare Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese, oltre a Cagliari-Torino.

 

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