Gauff-Svitolina diretta Internazionali d'Italia: segui la finale femminile. Tennis oggi LIVE

ROMA - Una vuole cancellare il ricordo della sconfitta dello scorso anno contro Jasmine Paolini , l'altra sogna un tris sulla terra rossa capitolina a quasi dieci anni di distanza dalla doppietta nel 2017 e nel 2018 . Coco Gauff ed Elina Svitolina scenederanno in campo con queste motivazioni supplementari nella finale del Torneo Wta di Roma , che eleggerà la sua regina del 2026 . L'americana è reduce dalla splendida vittoria su Sorana Cirstea , vera sorpresa di questa edizione degli Internazionali d'Italia , l'ucraina arriva invece di slancio, dopo l'ampio successo su Swiatek . Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

17:35

La pioggia inizia a dare tregua

La notizia è che a Roma ha smesso di piovere: è infatti iniziata l'operazione di rimozione dei teloni dal Campo Centrale per la quale occorreranno almeno una ventina di minuti. Si ripartirà dunque non prima delle ore 18.

17:22

Coco Gauff umiliata impazzisce di rabbia: il durissimo sfogo negli spogliatoi dopo la sconfitta con Svitolina

Nel penultimo confronto diretto giocato in Australia contro Elina, la statunitense aveva sfogato così tutta la sua frustrazione: I DETTAGLI

17:05

La pioggia condiziona il programma degli Internazionali: slitta l'orario della finale tra Gauff e Svitolina

Le avverse condizioni meteorologiche su Roma stanno condizionando il programma degli Internazionali d'Italia. La fitta pioggia che si sta abbattendo in questo momento sul Foro Italico non dà tregua. Slitta dunque l'orario di inizio della finalissima del torneo femminile tra Coco Gauff ed Elina Svitolina: si partirà infatti non prima delle 17:30. Sistemati intanto i teloni sul Campo Centrale.

16:50

Il percorso di Svitolina al Foro Italico

Primo turno: bye

Secondo turno: Svitolina b. Basiletti (ITA) 6-1, 6-3

Terzo turno: Svitolina b. Baptiste (USA) 6-1, 6-2

Ottavi di finale: Svitolina b. Bartunkova (CZE) 6-2, 6-3

Quarti di finale: Svitolina b. Rybakina (KAZ) 2-6, 6-4, 6-4

Semifinale: Svitolina b. Swiatek (POL) 6-4, 2-6, 6-2

16:40

Il percorso di Gauff al Foro Italico

Primo turno: bye

Secondo turno: Gauff b. Valentova (CZE) 6-3, 6-4

Terzo turno: Gauff b. Sierra (ARG) 5-7, 6-0, 6-4

Ottavi di finale: Gauff b. Jovic (USA) 5-7, 7-5, 6-2

Quarti di finale: Gauff b. Andreeva (RUS) 4-6, 6-2, 6-4

Semifinale: Gauff b. Cirstea (ROM) 6-4, 6-3

16:30

Internazionali d'Italia, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – € 15.815 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 25.515 (35 punti)

TERZO TURNO – € 46.080 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 79.510 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – € 150.000 (215 punti)

SEMIFINALE – € 289.115 (390 punti)

FINALE – € 549.335 (650 punti)

VINCITRICE – € 1.055.285 (1000 punti)

16:20

Gauff-Svitolina, i precedenti

L'ucraina è avanti 3-2 nei confronti diretti con la statunitense: Elina ha avuto la meglio, in tre set, nei due precedenti più recenti disputati rispettivamente sul cemento australiano e su quello di Dubai.

16:10

Gauff-Svitolina, dove vedere la finale in tv e in streaming

L'attesa sfida tra la statunitense e l'ucraina, valida per la finale femminile degli Internazionali d'Italia 2026, verrà trasmessa in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e su Sky Sport Tennis (203). Match visibile anche in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

16:00

Gauff-Svitolina, che attesa per la finale femminile a Roma: i dettagli

La sfida tra la statunitense e l'ucraina, valida per l'ultimo atto del Masters 1000 capitolino, è in programma oggi - sabato 16 maggio - come terza partita sul Campo Centrale del Foro Italico con inizio fissato non prima delle 17:00.

Campo Centrale, Foro Italico - Roma