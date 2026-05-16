Caos per Sinner-Medvedev: chiusi i cancelli all’obelisco, tifosi infuriati

ROMA - È caos ai cancelli del Foro Italico. Dopo il rinvio di Sinner-Medvedev per pioggia, gli spettatori di ieri si sono presentati di nuovo allo Stadio Centrale con biglietti e tagliandini, dopo essere stati avvisati che sarebbero potuti regolarmente rientrare anche il giorno successivo. La polizia, però, ha chiuso i cancelli: spettatori furiosi e in protesta. Situazione ad altissima tensione. Per ora ad entrare sono stati solo quelli con il biglietto di oggi, mentre gli altri, con biglietto di ieri e tagliandini, sono rimasti bloccati. Agli spettatori di ieri non viene neanche permesso di entrare al Pietrangeli per assistere ai match della giornata sul maxi-schermo.