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sabato 16 maggio 2026
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Riprogrammato5/16/2026, ore 1:00:
Jannik Sinner Ranking: 1
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Daniil Medvedev Ranking: 9

Sinner-Medvedev diretta Internazionali d'Italia: segui LIVE la ripesa della semifinale di tennis

Dopo l'interruzione per pioggia, Jannik tornerà in campo per tentare di sfruttare il break di vantaggio sul russo e raggiungere Ruud in finale
231 min
TagsInternazionali d'ItaliasinnerMedvedev
Aggiorna

Quella che sembrava l'ennesima vittoria lampo, si è trasformata in una serata di sofferenza pura per Jannik Sinner, tra pioggia, conati, problemi muscolari e un Daniil Medvedev determinato a sfruttare l'occasione per riuscire finalmente a battere il numero 1 del Mondo. Questa mattina a Roma splendeva il sole e c'è da augurarsi che il tempo regga per accompagnare senza interruzioni il recupero della seconda semifinale degli Internazionali d'Italia che decreterà il rivale di Casper Ruud: si ripartirà dal punteggio di un set pari, con Sinner avanti di un break nella terza e decisiva partita che lo vede in vantaggio per 4-2, ma con Medvedev che alla ripresa servirà per chiudere il game e portarsi 3-4. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

 

 

12:55

Meteo estremamente variabile: condizioni in miglioramento

Dopo il forte scroscio di pioggia durato circa una decina di minuti, si aprono nuovi squarci di sereno sul Foro Italico.

12:53

La semifinale del doppio slitta alle 13:30

Si naviga a vista, dunque. Intanto il primo cambio di programma con la semifinale del doppio Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski slitta in prima istanza alle 13:30.

12:50

Diluvio su Roma: sconvolto anche il programma del sabato

Dopo un risveglio con il cielo ancora minaccioso, il vento aveva spazzato le nuvole e la mattinata di Roma era stata baciata dal sole. Improvviso è arrivato però un nuovo repentino cambio delle condizioni meteo ed è tornato a diluviare sulla capitale. Inevitabile a questo punto un nuovo sconvolgimento del programma del sabato, che aveva in menu la semifinale del doppio con Bolelli e Vavassori, il recupero della sfida tra Sinner e Medvedev e la finale del torneo femminile Gauff-Svitolina.

12:45

Sinner-Medevedev: a che ora si riprende

Interrotta a causa pioggia, la seconda semifinale degli Internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev riprenderà nel pomeriggio dal terzo e decisivo set, inserita tra la semifinale del doppio con protagonisti Bolelli e Vavassori e la finale del torneo femminile tra Gauff e Svitolina. Ecco il programma aggiornato del sabato al Foro Italico.

Campo Centrale, Foro Italico - Roma

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