Jannik Sinner per il secondo anno di fila è in finale agli Internazionali d'Italia . Grazie al successo su Daniil Medvedev , il numero uno al mondo ha conquistato la trentatreesima vittoria consecutiva in un Masters 1000 , migliorando il record da lui stabilito superando il precedente traguardo di Novak Djokovic . Jannik, che è inoltre in striscia aperta di ventotto successi di fila a livello ATP, è ora ad una sola partita dal diventare il primo italiano a trionfare al Foro Italico a cinquant'anni dal successo di Adriano Panatta del 1976. Dall'altra parte della rete troverà il tre volte finalista Slam, Casper Ruud , che ha invece avuto la meglio su Luciano Darderi con un netto 6-1 6-1 .

Sinner-Ruud, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Ruud, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, è in programma domenica 17 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 17:00.

I precedenti tra Sinner e Ruud

Sinner è avanti 4-0 nel conto dei confronti diretti con Ruud e ha vinto anche l'ultima sfida andata in scena lo scorso anno proprio a Roma, in semifinale, con un netto 6-0 6-1.

Dove vedere la partita in tv

La finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud, così come tutto il Masters 1000 di Roma, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW. Inoltre, il match sarà trasmesso anche in chiaro su TV8.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165