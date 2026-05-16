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sabato 16 maggio 2026
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Sinner-Ruud si vedrà anche in chiaro: ecco dove seguirla e a che ora

Il numero uno al mondo è a una sola partita dal diventare il primo italiano a trionfare al Foro Italico a cinquant'anni dal titolo di Adriano Panatta del 1976
3 min
Tagsjannik sinnerInternazionali d'Italia

Jannik Sinner per il secondo anno di fila è in finale agli Internazionali d'Italia. Grazie al successo su Daniil Medvedev, il numero uno al mondo ha conquistato la trentatreesima vittoria consecutiva in un Masters 1000, migliorando il record da lui stabilito superando il precedente traguardo di Novak Djokovic. Jannik, che è inoltre in striscia aperta di ventotto successi di fila a livello ATP, è ora ad una sola partita dal diventare il primo italiano a trionfare al Foro Italico a cinquant'anni dal successo di Adriano Panatta del 1976. Dall'altra parte della rete troverà il tre volte finalista Slam, Casper Ruud, che ha invece avuto la meglio su Luciano Darderi con un netto 6-1 6-1.

Sinner-Ruud, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Ruud, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, è in programma domenica 17 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 17:00.

I precedenti tra Sinner e Ruud

Sinner è avanti 4-0 nel conto dei confronti diretti con Ruud e ha vinto anche l'ultima sfida andata in scena lo scorso anno proprio a Roma, in semifinale, con un netto 6-0 6-1.

Dove vedere la partita in tv

La finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud, così come tutto il Masters 1000 di Roma, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW. Inoltre, il match sarà trasmesso anche in chiaro su TV8.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

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