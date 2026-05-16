Sinner-Ruud si vedrà anche in chiaro: ecco dove seguirla e a che ora
Jannik Sinner per il secondo anno di fila è in finale agli Internazionali d'Italia. Grazie al successo su Daniil Medvedev, il numero uno al mondo ha conquistato la trentatreesima vittoria consecutiva in un Masters 1000, migliorando il record da lui stabilito superando il precedente traguardo di Novak Djokovic. Jannik, che è inoltre in striscia aperta di ventotto successi di fila a livello ATP, è ora ad una sola partita dal diventare il primo italiano a trionfare al Foro Italico a cinquant'anni dal successo di Adriano Panatta del 1976. Dall'altra parte della rete troverà il tre volte finalista Slam, Casper Ruud, che ha invece avuto la meglio su Luciano Darderi con un netto 6-1 6-1.
Sinner-Ruud, orario e quando si gioca
La sfida tra Sinner e Ruud, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, è in programma domenica 17 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 17:00.
I precedenti tra Sinner e Ruud
Sinner è avanti 4-0 nel conto dei confronti diretti con Ruud e ha vinto anche l'ultima sfida andata in scena lo scorso anno proprio a Roma, in semifinale, con un netto 6-0 6-1.
Dove vedere la partita in tv
La finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud, così come tutto il Masters 1000 di Roma, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su NOW. Inoltre, il match sarà trasmesso anche in chiaro su TV8.
Internazionali d'Italia, il monterpremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.165