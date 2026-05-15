Darderi-Ruud diretta Internazionali d'Italia: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE

14:38
Internazionali d'Italia, il montepremi
Ecco il montepremi degli Internazionali d'Italia
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.165
14:26
Darderi-Ruud, i precedenti
Quello di oggi sarà il primo confronto tra Luciano Darderi Casper Ruud. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera.
14:15
Darderi sfida Ruud, tutte le info
Tutte le principali informazioni relative al match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, prima semifinale degli Internazionali d'Italia (LEGGI TUTTO...)
Stadio Centrale - Roma (Foro Italico)