Darderi-Ruud diretta Internazionali d'Italia: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE

Luciano Darderi cerca un posto nella finalissima degli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro, reduce dalla maratona con Jodar, sconfitto al terzo set, affronta Casper Ruud nella prima delle due semifinali del torneo (la seconda vedrà affrontarsi Jannik Sinner e Medvedev). Il tennista norvegese, numero 25 della classifica Atp, nel corso del torneo ha già affrontato e sconfitto Lorenzo Musetti. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.