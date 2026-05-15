Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 15 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Darderi-Ruud diretta Internazionali d'Italia: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE

Darderi-Ruud diretta Internazionali d'Italia: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE

Il tennista italiano si gioca un posto nella finale del torneo romano. Tutti gli aggiornamenti...
3 min
TagsDarderiRuudInternazionali d'Italia
Aggiorna

Luciano Darderi cerca un posto nella finalissima degli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro, reduce dalla maratona con Jodar, sconfitto al terzo set, affronta Casper Ruud nella prima delle due semifinali del torneo (la seconda vedrà affrontarsi Jannik Sinner e Medvedev). Il tennista norvegese, numero 25 della classifica Atp, nel corso del torneo ha già affrontato e sconfitto Lorenzo Musetti. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 

 

14:38

Internazionali d'Italia, il montepremi

Ecco il montepremi degli Internazionali d'Italia

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

14:26

Darderi-Ruud, i precedenti

Quello di oggi sarà il primo confronto tra Luciano Darderi Casper Ruud. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera.

14:15

Darderi sfida Ruud, tutte le info

Tutte le principali informazioni relative al match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, prima semifinale degli Internazionali d'Italia (LEGGI TUTTO...)

Stadio Centrale - Roma (Foro Italico)

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Internazionali d'Italia

Da non perdere

Darderi sfida Ruud

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS