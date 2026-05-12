Musetti-Ruud diretta Internazionali d'Italia: segui il match dell'azzurro negli ottavi. Tennis oggi LIVE
Dopo la convincente vittoria su Francisco Cerundolo arriva l'esame di norvegese sulla terra battuta del Masters 1000 di Roma per il numero 10 del mondo Lorenzo Musetti, che oggi (12 maggio, ore 11) sul Centrale del Foro Italico sfida Casper Ruud (n.25 Atp) in un match che mette in palio il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia. In caso di successo l'azzurro troverebbe poi sul suo cammino il vincitore del confronto tra il russo Karen Khachanov (n.15 Atp) e il croato Dino Prizmic (n.79 Atp). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
11:16
Ruud inizia bene: 1-0
Parte bene Casper Ruud, che tiene agevolmente il primo turno di battuta e si porta sull’1-0 nel set inaugurale contro Lorenzo Musetti. Dopo un errore in risposta del toscano sul primo quindici e una stecca di dritto del norvegese che vale il 15-15, il numero uno di Oslo accelera con una prima vincente e chiude il game approfittando di due dritti difensivi dell’azzurro terminati oltre la linea di fondo.
11:12
Inizia Musetti-Ruud
Si parte con il norvegese al servizio.
11:03
Ci siamo, giocatori in campo
Tutto pronto sul Centrale. Bel sole, un po' di vento. Giocatori in campo per il riscaldamento.
10:55
Lorenzo il primo degli azzurri in campo oggi
Lorenzo Musetti sarà il primo dei tre azzurri in campo oggi negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Ancora in corsa ci sono anche Luciano Darderi (atteso dal match contro il tedesco numero 3 del mondo Alexander Zverev) e soprattutto Jannik Sinner (che sfiderà Andrea Pellegrino in un inatteso derby).
10:47
Sale l'attesa per Musetti sul Centrale del Foro Italico
Sale l'attesa sul Centrale del Foro Italico, dove alle ore 11 è in programma l'ottavo di finale tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud.
10:39
Il cammino dell'azzurro e del norvegese fino agli ottavi
Dopo aver usufruito di un 'bye' al primo turno, Lorenzo Musetti è arrivato agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2026 superando prima il francese Giovanni Mpetshi Perricard (6-4, 6-4) e poi l'argentino Francisco Cerundolo (7-6, 6-4). 'Bye' al primo turno anche per il norvegese Casper Rudd, che ha poi sconfitto lo statunitense Zachary Svajda (6-1, 6-3) e il ceco Jiri Lehecka (6-3, 6-4).
10:32
Lorenzo lotta per restare nella top 10 del ranking Atp
C'è un posto nella top 10 da difendere per Lorenzo Musetti, arrivato agli Internazionali da n.10 del ranking Atp. Restano ancora 300 punti da difendere per l'azzurro, che nella classifica 'live' è momentaneamente sceso all'11° posto (3.115 punti). Davanti a lui ora ci sono il kazako sono Alexander Bublik (3.230 punti, uscito al terzo turno) e il russo Daniil Medvedev (3.460, atteso dall'ottavo di finale contro l'argentino Tirante).
10:24
Panatta elogia Musetti: "Giocatore vero"
Al termine del match di terzo turno contro Francisco Cerundolo, per Lorenzo Musetti sono arrivati i complimenti di Adriano Panatta: "È un giocatore vero" ha detto l'ex tennista, ultimo azzurro a trionfare (nel 1976) agli Internazionali d'Italia. APPROFONDISCI
10:15
Le lacrime di Lorenzo dopo la vittoria con Cerundolo
Lo sfogo di Lorenzo Musetti dopo la vittoria con Francisco Cerundolo al terzo turno degli Internazionali d'Italia, con l'azzurro scoppiato in lacrime per l'emozione al termine del match, ha emozionato il pubblico di Roma.
10:07
I precedenti tra l'azzurro e il norvegese
Sono due i precedenti nel circuito Atp tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud, con il bilancio in equilibrio: successo dell'azzurro in tre set (4-6, 6-4, 6-4) nel 2022 agli ottavi del Masters 1000 di Parigi (cemento indoor); vittoria del norvegese in due set (6-3, 7-5) nel 2023 in semifinale sulla terra battuta svedese dell'Atp 250 di Bastad. C'è poi un terzo precedente del 2019, nel primo turno di qualificazione agli Internazionali d'Italia e a imporsi fu Ruud (6-1, 6-4).
10:00
Musetti-Ruud: dove vederla in tv e in streaming
La sfida odierna tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud sulla terra battuta di Roma, valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI
Foro Italico, Roma