Sinner: "Adesso mi sento più libero. Milan in Champions? Situazione non semplice, speriamo..."

ROMA - Sinner si sente più libero dopo la battaglia durata due giorni con Medvedev : "Sicuramente una partita del genere ci può aiutare per Parigi - dice Jannik in conferenza stampa - un match molto difficile soprattutto ieri, in cui ho cercato di tirarmi fuori da una situazione difficile. Poi è arrivata la pioggia, ho avuto la palla del 5-2 in uno scambio lungo. Lui ha avuto le sue. Poi oggi condizioni del tutto diverse, c'era il sole, poi quando ho fatto l'intervista pioveva di nuovo. Sono contento di come ho superato le difficoltà, mi potrà dare fiducia per Parigi. Ho avuto problemi a dormire stanotte, ma sono situazioni normali. Penso che sia normale che non tutti i giorni ci sentiamo al 100%. Ho provato a giocare al meglio".

Sinner: "Adesso sono più libero"

Una partita giocata in due giorni non gli era mai capitata, ora si sente ancora più forte: "Adesso sono più libero, so che sono in finale ed è molto importante, però poi domani vediamo che succede, più di così non posso controllare. È una situazione unica per me, perché non avevo mai vissuto una situazione del genere, di finire una partita il giorno dopo. Questo è buono per me, perché adesso so come affrontare anche questa".

Sinner: "Sarà bello rivedere Mattarella"

Domani ci sarà anche il presidente Mattarella a vederlo: "È bello rivederlo, la scorsa volta ero molto nervoso quando dovevo parlarci, ovviamente sono contento, è un momento molto speciale. È molto importante per lo sport italiano in generale".

"Il Milan in Champions? Speriamo..."

C'è tempo per una piccola divagazione calcistica: "Il Milan in Champions? Speriamo, non sono un allenatore di calcio, ci troviamo in una situazione non semplice, però speriamo bene".