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Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos diretta Internazionali d'Italia: segui la finale del doppio. Tennis oggi LIVE

La coppia azzurra sfida gli specialisti e tentano la vittoria in casa: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsTennisInternazionali d'ItaliaBolelli Vavassori
Aggiorna

Simone Bolelli e Andrea Vavassori inseguono un traguardo storico: riportare il titolo di doppio degli Internazionali BNL d'Italia a una coppia italiana, impresa che manca da ben 66 anni, dai tempi di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola. Nella semifinale disputata ieri sul Campo Centrale del Foro Italico, i “Vavalelli” hanno superato Neal Skupski e Christian Harrison con il punteggio di 7-6(9), 3-6, 10-6. Oggi, alle ore 14, gli azzurri affronteranno la temibile coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos, specialisti della terra battuta, con l'obiettivo di conquistare il trono del doppio a Roma.

13:00

Seconda finale stagionale in un Masters 1000 per gli azzurri

È la seconda finale stagionale in un Masters 1000 per Bolelli e Vavassori, che si sono già imposti a Miami. Oggi però, per superare la coppia specialista della terra rossa, occorerà giocare la partita perfetta.

12:50

La finale del doppio maschile inizierà alle 14

Al momento sul Centrale si sta giocando la finale del doppio femminile: la coppia Andreeva/Shnaider si è imposta nel primo set per 6-3 su Bucsa e Melichar-Martinez. L'inizio della finale maschile è invece prevista per le ore 14.

12:46

Appuntamento con la storia

Per Bolelli e Vavassori l'occasione è ghiotta: se riusciranno a battere i fortissimi Granollers/Zeballos, riporteranno una coppia azzurra a trionfare a Roma 66 anni dopo la vittoria di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola.

12:40

Bolelli/Vavassori sfidano gli 'specialisti'

La coppia azzurra pronta alla grande finale. Dall’altra parte della rete troveranno lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, che insieme hanno già trionfato a Roma due volte (2020 e 2024) e sono campioni in carica sia del Roland Garros che dello US Open.

Roma - Foro Italico

 

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