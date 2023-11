Nitto ATP Finals Torino, occhi su Sinner: il montepremi è da record!

Nitto ATP Finals, montepremi ricchissimo

Il montepremi è ricchissimo: in palio ci sono 14 milioni di euro tra singolo e doppio. Il premio per la sola partecipazione è di 305 mila euro (140 mila per la Riserva). Una vittoria nel girone vale 364 mila euro. La posta in palio sale decisamente dopo i gironi. Con un successo in semifinale si porta a casa poco più di un milione, cui si aggiungono altri due milioni con il trionfo in finale. Il campione imbattuto, senza una sconfitta nemmeno ai gironi (quindi cinque vittorie in cinque partite) incasserebbe in totale 4,5 milioni di euro. Insomma, un bel bottino. Poco più dell’anno scorso: per la precisione 4.801,500 dollari contro i 4.740,300 incassati da Djokovic nella scorsa edizione.