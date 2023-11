Nitto ATP Finals, Sinner: "Ecco cosa succede quando affronto Alcaraz"

“Superpoteri? No - commenta Sinner ridendo in un'intervista a Sky Sport con il Direttore Federico Ferri- magari io e Carlos non li abbiamo però… Partiamo dal fatto che lui per il momento è più avanti, è stato il numero uno, ha vinto già Slam, e ha vinto più Masters 1000, quindi ha un livello in più ora soprattutto di continuità. Però in un altro senso sento che la sfida tra noi due diventa sempre più tattica, perché lui cambia qualcosa, poi cambio io qualcosa. A Miami era un’altra partita perché io ho cambiato delle cose, quindi poi lui magari la prossima volta cambierà qualcosa, quindi io dovrò essere pronto a gestire questa situazione”.