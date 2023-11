Nitto ATP Finals, l'emozione di Zverev: "Torino, che onore!"

TORINO - "Torneo speciale. Un onore essere tra i migliori otto". Così Alexander Zverev, al podcast dell'Atp, si prepara alle attesissime Finals, al via domenica 12 novembre. "Giocare questo torneo ti offre prestigio. Sei uno dei migliori otto giocatori al mondo e ti senti onorato di partecipare a questo evento. Durante un torneo, di solito - sottolinea il tedesco - hai il tempo per trovare il tuo ritmo all’inizio. Alle Finals, invece, affronti subito uno dei migliori otto tennisti". Il classe 1997 di Amburgo poi aggiunge: "Giocare contro i migliori? Questa è la cosa speciale, è il motivo per cui tutti lottano duramente per esserci. Sono diventato campione due volte perdendo nel girone contro Djokovic nel 2018 e Medvedev nel 2021. In un altro torneo sarei stato eliminato".