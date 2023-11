Nitto ATP Finals, con chi gioca Sinner in caso di forfait di Tsitsipas

Sinner, l'avversario in caso di forfait di Tsitsipas

Le prossime ore saranno decisive per capire l'entità dell'infortunio ma in caso di forfait il suo sostituto è già pronto. Se Tsitsipas non dovesse scendere in campo Sinner all'esordio se la vedrà con la prima riserva ovvero il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 al mondo. Il tennista altoatesino ha già sfidato Hurkacz e l'ultimo incontro risale al Masters 1000 di Montecarlo disputato la scorsa primavera in cui l'azzurro si è imposto in rimonta.