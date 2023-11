Nitto ATP Finals, Sinner scherza con Tsitsipas per il poncho: "Lo voglio anch'io"

TORINO - In attesa dell' esordio che avverà domenica 12 novembre Jannik Sinner , insieme a Tsitsipas, Djokovic e Rune ha espresso le sue prime sensazioni nella conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals a Palazzo Reale a Torino. " Sono molto contento di essere qui da qualificato, c'è un po' di emozione, più del solito, ma sono pronto a giocare un bel torneo. E grazie al pubblico sarà tutto stupendo, da loro raccoglierò molta energia. Questo è un torneo strano, dove puoi anche permetterti di perdere, vedremo di giorno in giorno. Sono focalizzato sul match di domenica".

Sinner, il siparietto con Tsitsipas

Alle parole del tennista altoatesino ha fatto eco proprio il suo avversario Tsitsipas: "Jannik acquisisce esperienza ogni giorno, e qui ogni match è una finale, devi confrontarti con i tuoi limiti". I due hanno poi scherzato sul poncho indossato dal greco: "Ne voglio uno anche per me", ha scritto Sinner sui social in modo ironico.