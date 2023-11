Sinner, prima magia alle Nitto ATP Finals: sui social ha già vinto

Sinner sta vivendo il suo momento magico. Alla vigilia dell’esordio con Tsitsipas alle Nitto ATP Finals , il tennista italiano ha già centrato un grande successo: ha raggiunto un milione di follower su Instagram. Un traguardo riservato solo ai più grandi. La popolarità di Jannik sta crescendo a dismisura in quest’ultimo anno pieno di successi. Ieri c’erano centinaia di fan in delirio per l’incontro tra lui e Alcaraz al Nike Store nel centro di Torino, anche aggrappati sulle colonne dei portici. Il traffico è andato in tilt. Poi la serata di gala a Palazzo Reale e il blue carpet dove sfoggiava un look impeccabile.

Sinner, un pizzico di emozione, ma è concentratissimo

«Sono molto contento di essere qui, è la prima volta che mi qualifico ufficialmente per le Atp Finals e sono contento di essere qui con tutti questi miei colleghi - ha esordito Sinner, seduto di fianco a Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, con Holger Rune a chiudere il gruppo - È bello svolgere queste attività extra campo, ma alla fine è stata una preparazione come tutte le altre, ovvio con un pizzico in più di tensione, ma sono soddisfatto». Sinner sembra sereno, consapevole dei propri mezzi e tranquillo. Dalla sua avrà anche il tifo, un'energia da sfruttare. Jannik non si pone limiti: «Perché sono giovane ma anche curioso di scoprire ciò di cui sono capace, e col mio team cerchiamo tutti di fare del nostro meglio per trovare le soluzioni migliori». Domani, non prima delle 14.30 la prima sfida con Tsitsipas. La febbre sale.

I Carota Boys con Sinner

A proposito di social, a seguirlo nel torneo ci saranno anche i Carota Boys, i suoi tifosi speciali vestiti da carota diventati famosi dopo essere stati notati sulle tribune di Wimbledon e del Roland Garros: «Sono più famosi loro di quanto lo sia io - ha commentato Sinner con un sorriso - non li conosco ancora così bene, so come si chiamano ma mi confondo ancora con i loro nomi. Hanno dei costumi molto buffi, ma è bello avere un fan club così dedicato. L’ho visto crescere, e mi hanno inviato il loro in bocca al lupo non solo per questo torneo ma anche per il futuro e di questo li ringrazio».