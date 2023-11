Diretta vigilia Sinner-Tsitsipas Nitto ATP Finals: segui il live

10:50

Sinner, l'imbocca al lupo dei Carota Boys

Un fan club di veri aficionado quello dei Carota Boys che hanno fatto pervenire a Sinner un simpatico in bocca al lupo in vista dell'esordio di domenica. L'azzurro ci ha tenuto a ringraziarli pubblicamente scherzando anche su come siano diventati quasi più famosi di lui: "Sono più famosi loro di quanto lo sia io. Non li conosco ancora così bene, so come si chiamano ma mi confondo ancora con i loro nomi. Hanno dei costumi molto buffi, ma è bello avere un fan club così dedicato. L’ho visto crescere, e mi hanno inviato il loro in bocca al lupo non solo per questo torneo ma anche per il futuro e di questo li ringrazio".

10:40

Sinner, l'allenamento insieme a Rublev

Giornata piena quella di ieri per l'azzurro che si è diviso tra campo e tifosi e che nel pomeriggio ha svolto una sessione di allenamento insieme a Rublev davanti a centinaia di tifosi.