Nitto ATP Finals, Sinner ancora con la borsa di Gucci: ma c'è una novità

Jannik Sinner continua a dettare legge. In campo, visto l'ottimo esordio alle Nitto ATP Finals (domani affronterà Djokovic), e fuori, con i suoi celebri look firmati Gucci. Anche a Torino Sinner è entrato in campo con il solito borsone che ormai fa tendenza, ma con una novità rispetto a Wimbledon: non ha più con le strisce rosse e verdi, ma stavolta sono di colore blu. Un piccolo accorgimento che, però, è già piaciuto agli intenditori di moda e agli appassionati. Il costo? Tra i 1850 e i 2000 euro.