Diretta Sinner-Djokovic, orario e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

TORINO - Galvanizzato dal netto successo nel match d'esordio contro Stefanos Tsitsipas , l'azzurro Jannik Sinner è atteso martedì 14 novembre dal secondo incontro delle Nitto Atp Finals in corso a Torino. L'altoatesino, da regolamento, dovrà affrontare il vincente dell'altra partita di domenica, perciò se la vedrà con Novak Djokovic , che ha battuto Rune 7-6, 6-7 6-3 in tre set. Inserito nel gruppo verde, Sinner sa già anche che sfiderà Rune nell'ultimo incontro della prima fase. I primi due classificati di ciascun girone approderanno alle semifinali delle Finals. L'altro girone, il gruppo rosso, comprende Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev.

A che ora si gioca il match tra Sinner e Djokovic

Ancora non è ufficiale l'orario della partita di martedì tra Sinner e Djokovic, ma da programma gli incontri del singolare si disputano quotidianamente sempre alle 14.30 e alle 21. È probabile però che il match si giochi nel più prestigioso orario delle 21, perché saranno fronte i due vincitori della prima giornata del gruppo verde.

Dove vedere in tv e in streaming Sinner-Djokovic

La sfida tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, che offre tutti i match delle Nitto Atp Finals di Torino. La partita sarà visibile in chiaro anche su Rai 2, che trasmette un incontro al giorno di singolare. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis TV, che trasmetteranno tutti gli incontri. Un singolare al giorno sarà visibile anche sulla piattaforma Rai Play.